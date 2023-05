Bagnacavallo: Villanova ancora allagata, la zona artigianale può iniziare a pulire

Nella frazione a ridosso del fiume la situazione più critica è quella di una porcilaia dove l’altezza delle acque non consente di liberare gli animali

A Bagnacavallo la situazione più critica per gli allagamenti rimane quelle della frazione di Villanova, dove ci sono ancora zone coperte dall’acqua con case e allevamenti. In particolare in una porcilaia: l’acqua è ancora così alta da impedire alla proprietà di trasferire gli animali.

Un’ordinanza della sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni, consente l’accesso alle aziende e le attività lavorative nell’area industriale e artigianale alle porte della città, ad eccezione di via Caduti sul Lavoro che è tuttora allagata. Possono accedere il personale e i collaboratori autorizzati dal datore di lavoro per avviare le operazioni di pulizia. Resta l’obbligo di evacuazione o di permanenza ai piani superiori per la popolazione individuata nelle ordinanze precedenti.

Hera sta programmando il ritiro dei rifiuti ingombranti dalle aziende e dalle abitazioni nei prossimi giorni. Le date verranno indicate dal Comune non appena disponibili.

Sono partiti oggi, 21 maggio, oltre cento volontari per iniziare i primi interventi di pulizia e ripristino. Nei prossimi giorni saranno caricati sul portale www.volontarisos.it ulteriori turni per prestare il proprio servizio. Per richiedere l’intervento dei volontari nella propria abitazione o nella propria azienda basta chiamare il Comune al numero 0545-1816507, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Il Comune raccomanda a tutte le persone che vogliono partecipare alle attività di volontariato di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile: è importante non intralciare le operazioni di sgombero di strade e fossi per consentire nel più breve tempo possibile alle persone e agli imprenditori di rientrare in abitazioni e aziende.

Anche per la giornata di domani, lunedì 22 maggio, è disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali.

Questi i numeri per le emergenze:

0545 1816507 (numero unico del Comune di Bagnacavallo per segnalazioni e necessità dovute all’alluvione – ore 8-18);

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).