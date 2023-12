Il medico che simulava vaccini Covid ha patteggiato due anni. Un paziente lo accusa

Le accuse per Mauro Passarini sono di falso, peculato e evasione dai domiciliari. Uno dei suoi assistiti sostiene che la finta vaccinazione sia avvenuta a sua insaputa

Due anni di pena per falso, peculato e evasione dai domiciliari con un patteggiamento. È l’esito dell’inchiesta giudiziaria che ha visto protagonista un ginecologo e medico di base di Marina di Ravenna, il 66enne Mauro Passarini, accusato di aver simulato vaccinazioni anti Covid per far ottenere green pass falsi a pazienti no vax tra l’estate e l’autunno del 2021 (prima del suo arresto da parte della polizia). L’accusa non ha avuto modo di dimostrare che il medico abbia percepito denaro dai pazienti e così è caduta l’accusa di corruzione. La notizia è riportata dall’edizione odierna dei quotidiani locali, Resto del Carlino e Corriere Romagna.

La vicenda avrà una nuova puntata a febbraio quando si terrà l’udienza preliminare per 227 pazienti del medico che hanno ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio dalla procura per falso. Sarà un’udienza record, come sottolinea il Corriere Romagna: il tempo necessario per ascoltare le difese di ognuno è stato stimato in tre giorni.

Sei pazienti hanno deciso di querelare il dottore per falso: la simulazione del vaccino sarebbe avvenuta a loro insaputa per iniziativa del medico. La procura ha archiviato le accuse ma uno dei pazienti ha fatto opposizione: il giudice si è riservato sulla decisione, posticipandola alla maxi udienza preliminare fissata per il prossimo anno.