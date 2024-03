La nave con il giovane migrante morto a bordo è sbarcata in Sicilia

Dopo le polemiche politiche è stato deciso di non farla arrivare fino a Ravenna

La Sea Watch 5 non ha dovuto navigare fino a Ravenna, alla fine. Nella notte, su indicazione del Viminale, la nave che trasportava circa cinquanta persone migranti e anche il corpo di un 17enne morto ha potuto fare sbarco a Pozzallo, in Sicilia, evitando diversi giorni di viaggio fino all’Emilia-Romagna. Il caso della Sea Watch 5 era montato ieri (7 marzo), quando la Ong aveva segnalato che un ragazzo era morto a bordo.

Dopo le polemiche, anche politiche, per la decisione di far arrivare fino a Ravenna una nave con un cadavere a bordo (senza una cella frigo adatta a conservare il corpo in modo dignitoso) nella serata di ieri Sea Watch ha fatto sapere che alla nave era stato assegnato un nuovo porto, quello di Pozzallo. L’arrivo e lo sbarco sono avvenuti nella notte.