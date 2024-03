Foto di adolescenti nude, adescate via chat per gioco: a processo un 44enne

L’uomo è accusato anche di aver venduto droga a una 16enne

Un 44enne di Ravenna si trova a processo per pornografia minorile, accusato di essersi fatto inviare da ragazze minorenni – adescate in vari modo – fotografie di loro stesse nude e in pose sessualmente esplicite.

I dettagli sono pubblicati dai due quotidiani locali in edicola oggi, 16 marzo.

Le vittime sarebbero due, che all’epoca dei fatti, risalenti a quasi tre anni fa, avevano 16 e 17 anni.

L’indagine è coordinata dalla procura distrettuale di Bologna. L’imputato – che respinge tutti gli addebiti – è accusato anche di aver venduto droga a una delle due ragazze, con cui – secondo l’accusa – si sarebbe scambiato foto erotiche giocando via chat a “obbligo o verità” e “Black Jack”. L’uomo avrebbe anche pagato una delle due minorenni, per ottenere le immagini.

Il processo prenderà il via in tribunale a Ravenna in ottobre.