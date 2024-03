Follia a una partita di calcio tra bambini: un padre dà una testata all’allenatore

“Colpevole” di aver sostituito il figlio dell’uomo. Il giovane mister al Pronto Soccorso: «Denuncerò»

Ci conferma quanto accaduto attorno alle 21.30 di sabato sera, ancora al Pronto Soccorso, dove si trova da diverse ore. E dove è stato costretto a farsi medicare dopo aver ricevuto una testata dal babbo di uno dei bambini che allena – classe 2013 – nel Mezzano.

La vittima è l’allenatore Mattia Gallamini, un ragazzo di 22 anni, “reo” di aver sostituito il figlio dell’uomo che lo ha poi aggredito.

È successo durante una partita tra bambini di 10 e 11 anni, nel pomeriggio del 23 marzo, tra i padroni di casa del Mezzano e il Cervia.

Gallamini dopo circa un quarto d’ora di gioco decide appunto di sostituire uno dei suoi baby calciatori per un problema alle scarpe, nuove, un po’ troppo grandi. I genitori però non la prendono bene ed entrano in campo, padre e madre. Se la prendono prima con il vice, poi con il mister Mattia. Il padre, come detto, arriva a colpirlo con una testata, poi avrebbe cercato anche di prenderlo a calci.

A fine partita, il giovane allenatore è costretto ad andare al Pronto soccorso. E ora annuncia l’intenzione di voler denunciare l’uomo.