Travolta da un’auto, gravissima al Bufalini una ciclista di 49 anni

La donna era in sella a una mountain bike in via del Pero, a Lugo

È ricoverata in condizioni molto gravi al Bufalini di Cesena una donna di 49 anni che nella mattinata di oggi, 30 giugno, è stata investita da un’auto nel Lughese.

L’incidente è avvenuto in via del Pero: la donna era in sella a una mountain bike, impegnata in una passeggiata in bici insieme al marito. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale della Bassa Romagna, è stata investita da un’auto condotta da una donna di 57 anni che stava procedendo nella direzione opposta. Violento lo schianto, con la ciclista trascinata sull’asfalto dall’auto per alcune decine di metri. Illeso invece il marito.

Sul posto il personale del 118 che ha prestato le prime cure alla donna, prima di trasportarla in elicottero al Bufalini di Cesena.