Caos logistica dentro a Marcegaglia, chiesta una commissione consiliare conoscitiva

La proposta dall’opposizione con Ancisi (Lpr) rivolta a Gatta (Pd), presidente della commissione Attività produttive

Convocare entro il 10 gennaio la commissione consiliare Attività produttive per un’udienza conoscitiva prevista dal regolamento in cui invitare a riferire i soggetti coinvolti nella vertenza che dall’agosto scorso agita il mondo della logistica dentro lo stabilimento di Marcegaglia a Ravenna. Questa la richiesta avanzata da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lpr, al presidente della commissione Rudy Gatta (Pd).

Il 21 dicembre, prima che cominciasse la seduta del consiglio comunale, un gruppo di lavoratori accompagnato dal loro sindacato di base è entrato in municipio per sensibilizzare l’amministrazione comunale sullo stato delle agitazioni che oltre al colosso Marcegaglia chiama direttamente in causa anche le cooperative Cofari ed Lb coinvolte a vario titolo nell’appalto per la logistica. I lavoratori hanno annunciato che senza un serio confronto sindacale, da gennaio riprenderà le iniziative concrete di manifestazione.

«L’amministrazione comunale – dice Ancisi – non ha competenza diretta ma non ha mai negato di adoperarsi, nel segno della moral suasion, per contribuire a risolvere le vertenze sindacali che coinvolgono segmenti importanti dell’economia locale e della forza lavoro. Il consiglio comunale non ha possibilità di accredito, rapporti e rappresentatività presso le altre istituzioni, può tuttavia attivare la convocazione di una udienza conoscitiva».