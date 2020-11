Ravenna, mercato aperto. Quelli contadini si trasferiscono al parco Strocchi

Si terranno anche a Castiglione, Mezzano, Piangipane, San Pietro in Vincoli e San Zaccaria

Restano aperti nel comune di Ravenna i mercati di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini, Castiglione, Mezzano, Piangipane, San Pietro in Vincoli e San Zaccaria, che è stato possibile adeguare alle prescrizioni previste dall’ultima ordinanza regionale, la quale autorizza le attività di commercio in area pubblica e privata a patto che vengano regolamentate secondo le norme anti-covid.

Per realizzare le condizioni richieste dalla Regione le aree mercatali saranno perimetrate, avranno un unico varco di accesso separato da quello di uscita e saranno sorvegliate, affinchè non si creino assembramenti, dalla Polizia locale in collaborazione con le associazioni di volontariato che si sono già rese disponibili durante l’emergenza della scorsa primavera e con i volontari dei vari territori.

Il mercato di via Sighinolfi/piazza Zaccagnini continuerà a svolgersi ogni mercoledì e sabato; il mercato di Castiglione il martedì; quello di Mezzano il martedì; di Piangipane, in piazza XXII giugno 1944, il giovedì; quello di San Pietro in Vincoli il venerdì; di San Zaccaria il lunedì.

Gli orari di apertura previsti per tutti i mercati vanno dalle 8 alle 13.30.

I tre mercati contadini di piazza Della Resistenza, piazzale Farini e piazzale Marinai d’Italia vengono accorpati e trasferiti in parco Celso Strocchi (pista di pattinaggio), in via Ugo Foscolo, dove si svolgeranno ogni lunedì e giovedì, dalle 14 alle 18, secondo il previsto orario invernale.

Rimane aperto anche il mercato Bio Marché che si tiene in piazza San Francesco il martedì dalle 16 alle 20.