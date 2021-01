L’assessore taglia il nastro e inaugura Fish Market, la pescheria del Portolano

In centro a Ravenna il nuovo investimento dei titolari della trattoria di pesce. Gli auguri di Cameliani che apprezza il coraggio degli imprenditori

Con il taglio del nastro dell’assessore comunale Massimo Cameliani è partita ufficialmente stamani, 9 gennaio, l’avventura di Fish Market, la nuova pescheria aperta a Ravenna dai titolari della vicina trattoria Portolano.

Cameliani ha visitato il negozio in via Cattaneo portando gli auguri dell’amministrazione comunale e apprezzando soprattutto il coraggio imprenditoriale di chi si lancia in una nuova apertura in piena crisi da Covid: «Lei è tosta», ha detto l’assessore indicando Elena Grilli, titolare insieme a Davide Saragoni. Nei giorni scorsi l’avevamo intervistata e ci aveva raccontato come gestiranno la pescheria e cosa si potrà trovare.

Se il buongiorno si vede dal mattino, gli auspici sono buoni: appena tagliato il nastro si è avvicinato il primo cliente in cerca di pesce fresco per il risotto del pranzo.