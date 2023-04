Ravenna, aperto un nuovo locale in piazza Duomo

Si tratta di Zeno, caffè e cucina, dalle 7 alle 19. I gestori avevano il ristorante Sugo a Marina

Ha aperto nei giorni scorsi un nuovo locale in centro a Ravenna. Si tratta di Zeno, caffè con cucina in piazza Duomo (dove in passato era operativo Naturalmente Burger) di Valeria Botrugno e Simone Petretti, gestori fino all’anno scorso del ristorante-pizzeria Sugo di Marina di Ravenna.

Zeno è aperto dalle 7 alle 19, dal lunedì al sabato, dalla colazione alla merenda o il primo aperitivo. A pranzo la proposta è legata alla cucina tradizionale con un piccolo menù del territorio, pasta romagnola fatta in casa e piatti del giorno.

In vetrina invece ci sono piatti per take-away veloci, dai panini, alle insalatone, tra cui sempre qualcosa preparato anche con farine alternative, come il kamut, brioche vegane sia dolci che salate e possibilità di avere panini e dolci anche senza glutine.