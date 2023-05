Annullata la trentesima edizione di Omc in programma dal 23 maggio

Vista l’emergenza alluvione, per la prefettura a Ravenna non ci sono le condizioni per lo svolgimento della fiera dedicata all’energia nel Mediterraneo

È stato annullata la trentesima edizione di Omc, la fiera dedicata all’energia nel Mediterraneo in programma a Ravenna al Pala De Andrè dal 23 al 25 maggio, per l’emergenza alluvione che sta colpendo la città e il resto della provincia e della Romagna con numerose esondazioni e continue evacuazioni di centinaia di famiglie.

La prefettura di Ravenna ha comunicato nel pomeriggio di ieri, 19 maggio, che le persistenti condizioni di criticità meteoclimatica e idrogeologica su tutto il territorio provinciale non consentono lo svolgimento di Omc. «Le ragioni della decisione di annullamento – dicono gli organizzatori – vertono sulla necessità, in primis, di garantire la sicurezza delle persone, in un momento tanto critico per Ravenna e per l’intera regione. Così come siamo sicuri di interpretare i sentimenti di ognuno dei nostri ospiti, degli operatori e degli espositori, ribadendo con forza solidarietà e vicinanza a coloro che sono stati colpiti dagli eventi di questi giorni e a quanti si stanno adoperando per ripristinare condizioni di normalità nella vita economica e civile. Resta il nostro impegno a riprogrammare appena possibile Omc».