Tozzi Green accende un parco eolico a Mazzarino: energia per seimila famiglie

In provincia di Caltanissetta entra in funzione il parco della società di Mezzano, è il terzo in Sicilia: in totale 186 MW di potenza installata tra Italia e estero

La società Tozzi Green di Ravenna, tra i principali gruppi italiani nelle energie rinnovabili, ha completato la costruzione e la messa in funzione di un parco eolico a terra a Mazzarino (Caltanissetta) che si compone di 5 aerogeneratori e avrà una produzione annua stimata di circa 24 GWh. Il parco fornirà energia elettrica rinnovabile a oltre seimila famiglie, permetterà un risparmio complessivo di CO2 di oltre 300mila tonnellate nei 20 anni di esercizio previsti e, secondo i costruttori, ha dato un contributo positivo di indotto lavorativo nelle aree di interesse. Tozzi Green gestirà direttamente il parco.

L’avvio del parco di Mazzarino arriva a pochi mesi da quelli di Murfi (Trapani) e Vicaretto (Palermo) e ora il gruppo di Mezzano incrementa la sua potenza installata a 186,2 MW, di cui circa il 50 percento in Italia, cui si aggiungono gli oltre 222mila kit fotovoltaici in Perù.

«Sono sempre più fiducioso sugli sviluppi degli impianti di energia rinnovabile in Italia – ha dichiarato Andrea Tozzi, amministratore Delegato di Tozzi Green –, confortato dalla forte crescita della potenza installata registrata nel 2023 e dalla sempre più diffusa comprensione di quanto sia decisiva per rendere un grande Paese industriale come il nostro sempre più indipendente e competitivo dal punto di vista energetico».

Il gruppo Tozzi opera da oltre 30 anni in tutto il mondo nello sviluppo di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili. I ricavi consolidati nel 2022 sono stati pari a 109,3 milioni di euro, l’Ebitda pari a euro 60,2 milioni di euro e l’utile netto pari a 10,3 milioni di euro.