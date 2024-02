Barche, teatro, bar e anche house boat sul Candiano: un progetto per la Darsena

Presentato da Gabetti, che punta sullo sviluppo di Ravenna nei prossimi cinque anni

Darsena Boat Show. È stato chiamato così un progetto ideato dal gruppo Gabetti e in particolare dal titolare dell’agenzia ravennate Fabrizio Savorani, a margine della presentazione della riqualificazione urbanistica di via Mingaiola, a Ravenna.

Si tratta di un progetto – per cui si cercano investitori – che potrà beneficiare di una concessione demaniale di 30 anni sul canale Candiano con uno spazio per una sorta di showroom per nuove imbarcazioni del comparto nautico e pontili che potranno ospitare un piccolo teatro, bar, un ristorante e l’attracco di house boat. Uno sviluppo direttamente sull’acqua della darsena di Ravenna, per cercare di cambiarne volto.

L’interesse di Gabetti sulla città di Ravenna è spinto anche da alcune analisi di mercato a cura del gruppo. «Attualmente la città di Ravenna conta 33.213 edifici residenziali – si legge nella nota inviata dalla stessa Gabetti -: il 76% dei ravennati vive in una casa di proprietà, mentre il 15% in affitto. In città, il 59% degli edifici è stato costruito prima del 1970, il che significa che Ravenna necessità di un tempestivo piano di riqualificazione degli edifici, che possa renderli conformi alle più recenti normative europee in fatto di efficientamento energetico. Analizzando il numero di compravendite, il periodo 2013-2022 (i dati 2023 saranno disponibili solo nel mese di marzo), presenta una media pari a 2.304 transazioni, con una fase di netta crescita negli ultimi 10 anni. Nel 2022 le compravendite sono state 3.238, leggermente in calo rispetto all’anno precedente (-0,1%). Analizzando le classi dimensionali delle unità residenziali, a Ravenna si nota inoltre come la maggioranza degli immobili compravenduti sia di taglio compreso tra i 50 e gli 85 mq (42,3%) e gli 85 e i 115 mq (21,8%)».

Secondo quanto analizzato dall’ufficio studi Gabetti, la città di Ravenna nei prossimi 5 anni «potrebbe cambiare volto sia grazie a una serie di interventi voluti dall’amministrazione comunale, sia grazie a un nuovo spirito imprenditoriale e alle buone prospettive offerte dal mercato».