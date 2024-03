Partiti i lavori per trasformare l’ex scuola materna in 15 alloggi per anziani

Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio di via Faentina 360 lasciato libero dopo il trasferimento della scuola nella nuova struttura nella stessa frazione

Sono partiti i lavori per la Casa per anziani a San Michele, frazione del comune di Ravenna, ristrutturando e ampliando l’edificio di via Faentina lasciato libero dalla scuola materna Zaccagnini che si è trasferita da poco nella stessa frazione nel nuovo plesso di via Pietro da Rimini.

Massimo Cimatti e Giannantonio Mingozzi della sezione Pri del paese sono soddisfatti: «Questa decisione è nata proprio nelle prime assemblee organizzate a San Michele per illustrare il progetto e l’ubicazione della nuova materna ed oggi è realtà; ci siamo augurati che l’immobile di via Faentina 360, una volta libero, non cadesse in disuso ma venisse attrezzato per la popolazione anziana, e così sarà anche nel rispetto delle sua storia che parte dal dopoguerra come sede della scuola elementare. Evitare emarginazione e solitudine è un dovere morale verso i nostri concittadini, come pure il riuso per la comunità di edifici che hanno fatto la storia di San Michele».

Nell’edificio nasceranno 15 mini alloggi, doppi o singoli, con servizi, angolo cottura, spazi per visite parenti, mensa, sala lettura e cineforum, portierato e servizi del personale (2,5 milioni di euro dal Pnrr).