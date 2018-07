Festa Lega: sfilata di ministri e sottosegretari. Salvini atteso il 4 agosto

In piazzale dei Salinari, dal 3 al 7 agosto, arriveranno anche i ministri Fontana, Stefani, Bongiorno e Centinaio

Torna in piazzale dei Salinari a Cervia, nel cuore dell’estate, la festa nazionale della Lega Romagna, ex Lega Nord Romagna che vedrà di nuovo sul palco i big del Carroccio, questa volta in veste di uomini di governo. Tra gli appuntamenti più attesi sicuramente quello di sabato 4 agosto quando interverrà il ministro dell’Interno Matteo Salvini alle 21.30, al centro di tante polemiche e di tanti attacchi (di ieri la notizia, per esempio, che l’isola di Maiorca l’ha dichiarato “persona non gradita” per la “xenofobia preoccupante”, di pochi giorni fa la copertina di Famiglia Cristiana che lo paragonava a Satana, solo per citare gli esempi più recenti). Con lui il deputato e sottosegretario alla giustizia, nonché segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone.

Ad aprire la festa il 3 agosto saranno invece il giovane deputato Andrea Crippa, il presidente della Regione Friuli Massimiliano Fedriga e il sottosegretario alla Presidenze del Consiglio Giancarlo Giorgetti, da tempo un pilastro del partito. Domenica 5 agosto ci sarà la ministra per gli affari regionali e le autonomie (un altro tema caldissimo in questi giorni) Erika Stefani insieme a un altro ministro al centro del dibattito in questo momento: Lorenzo Fontana. Il Ministro per la famiglia ha appena dichiarato che in Italia non possono essere trascritti all’anagrafe come tali I figli di coppie omosessuali suscitando una spaccatura tra le forze di governo. In prima linea invece in questa battaglia ci sono alcuni sindaci 5 Stelle, come ad esempio Chiara Appendino (ma un caso recente si è registrato anche nella vicina Alfonsine, a guida Pd). Oltre a loro sul palco anche un terzo ministro: Gian Marco Centinaio, con delega alle politiche agricole alimentari e forestali.

Due donne protagonista lunedì 6 agosto: Lucia Borgonzoni, sottosegretaria di Stato ai Beni e Attività culturali e al Turismo e l’avvocato Giuila Bongiorno, ministro per la Pubblica Amministrazione, sul palco con Nicola Molteni, sottosegretario agli Interni. A chiudere martedì 7 luglio Riccardo Molinari, neparlamentare e da poco condannato in appello per la vicenda rimborsopoli in Piemonte (sentenza che ha ribaltato quella di assoluzione in primo grado) e Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.