La sindaca subito al lavoro dopo il parto: «Allatto durante le riunioni»

Valentina Palli: «Importante conciliare maternità e ruolo istituzionale di vertice»

A fine febbraio la sindaca di Russi, la 38enne Valentina Palli, è diventata madre e dopo un mese è tornata al lavoro in municipio portando con sé la figlia Ada mostrando con una foto su Facebook la nuova disposizione del suo studio: «Dal mio ufficio viene ogni tanto qualche piagnucolio; le riunioni sono intercalate da poppate e quella bella scrivania di cristallo si trasforma spesso in un fasciatoio. È tutto più movimentato ed è anche tutto più luminoso qui, ora».

La prima cittadina ci racconta che era tornata operativa praticamente subito grazie anche alla possibilità di organizzare riunioni online. Era passata infatti una settimana da quando era comparso il fiocco rosa in piazza Farini e Palli così scriveva dal suo profilo: «La allatto mentre faccio riunioni di lavoro e lei ha 7 giorni di vita e mi sorride sorniona come a dirmi “eh si mamma, ce l’abbiamo fatta”».

La sindaca ricorda che alle ultime amministrative solo il 6,6 percento dei sindaci è risultato donna: «Credo sia importante che le donne possano credere nella possibilità di conciliare maternità e ruolo istituzionale di vertice. È impegnativo ma si può fare. Bisogna concedersi di vivere il proprio ruolo con modalità nuove, di allattare serenamente in riunione, di portare con se i propri figli “fregandosene un po’” se a volte può sembrare fuori luogo. La maternità non è fuori luogo mai e se vogliamo essere madri e nel frattempo rivestire posizioni istituzionali, dobbiamo avere la forza di ribaltare il tavolo delle convenzioni e dei tabù e creare una nuova dimensione nella quale siamo a nostro agio e riusciamo a ricavare spazi per essere tutto ciò che desideriamo».

Ma non basta: «Al contempo è necessario che le istituzioni prendano sempre più coscienza della necessità di livello di servizi nuovo, più flessibile ed allineato alle esigenze delle madri lavoratrici. Il percorso per rendere la maternità “lavoro compatibile” è ancora lungo ma è più che necessario che chi amministra si ponga il tema e non c’è strada migliore che viverlo».