Il Pd presenta la lista dei 16 candidati al consiglio comunale, età media 46 anni

Nell’elenco figurano sei tra assessori e consiglieri uscenti. Il segretario comunale Boschetti: «Vogliamo migliorare Cervia»

Il Partito democratico ha presentato la lista dei 16 candidati al consiglio comunale di Cervia, dopo l’approvazione all’unanimità della direzione comunale. Il segretario comunale, Mirko Boschetti, ha presentato i criteri di fondo: «Valorizzazione delle esperienze, innovazione, apertura a mondi e competenze diverse, rappresentanza di tutte le frazioni del cervese, e infine parità di genere. Una lista forte ed inclusiva». Compaiono sei consiglieri e assessori uscenti e novità provenienti dal mondo del sociale, della cooperazione, delle professioni e dello sport. Età media 46 anni.

«L’obiettivo comune che si pone la nostra lista – ha aggiunto Boschetti che compare al secondo posto – è quello di migliorare Cervia, renderla una città ancora più aperta, giusta, attrattiva, attenta ai bisogni dei singoli, e anche coraggiosa nell’affrontare politiche di visione che guardano ai prossimi 10-20-30 anni. Dalla questione abitativa, che coinvolge tantissimi giovani cervesi e non solo, ai cambiamenti climatici, dai grandi progetti urbanistici all’innalzamento dei servizi di welfare».

Il candidato sindaco Mattia Missiroli si dice molto contento della composizione: «Unisce radicamento e conoscenza di tutto il territorio, rinnovamento ed esperienza amministrativa e professionalità specifiche di molte tematiche chiave per governare la città. Per me la squadra è un fattore fondamentale e certamente la qualità e pluralità delle persone proposte saranno preziosissime per la città e sono convinto possano trovare la fiducia dei nostri concittadini».

Di seguito la lista:

Achille Abbondanza– 51 anni, controllore di volo

Mirko Boschetti– 29 anni, funzionario, Segretario PD dell’Unione Comunale di Cervia

Federica Bosi– 42 anni, impiegata, Consigliera comunale con Delega

Michela Brunelli– 55 anni, Assessora

Samuele De Luca– 37 anni, avvocato, Consigliere comunale

Ivan Domeniconi– 34 anni, tecnico di campagna, vicepresidente Cab Comprensorio Cervese

Roberto Fabbrica– 51 anni, ingegnere impiegato in azienda di telecomunicazioni

Federica Ferdani– 48 anni, avvocato, membro CDZ Castiglione di Cervia

Yano Giovannini– 52 anni, avvocato

Francesca Luccarini– 46 anni, impiegata, membro CDZ Milano Marittima

Bianca Maria Manzi– 38 anni, Assessora

Michele Mazzotti– 32 anni, impiegato, Capogruppo PD in Consiglio Comunale

Patrizia Petrucci– 70 anni, pensionata, Consigliera comunale con Delega al Verde e Cervia Città Giardino

Daniela Poggiali– 64 anni, pensionata, Amministratore unico di ASP Santa Sofia

Jasmina Estela Portero– 41 anni, impiegata, ex membro CDZ Villa Inferno-Montaletto

Valter Turci– 71 anni, pensionato, Consigliere società sportiva Del Duca-Grama