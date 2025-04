Un pomeriggio in bici per celebrare la Liberazione anche tra i più piccoli

Torna per la terza edizione Bike Kids: l’evento proposto da Anpi e Ciclismo Ravenna



Il prossimo 25 aprile, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione, torna a Ravenna “Bike Kids”, l’evento organizzato per la terza edizione da Anpi e Ciclismo Ravenna che si prepara a coinvolgere centinaia di piccoli ciclisti. Sono oltre 200 infatti i bambini delle scuole materne e elementari che lo scorso anno hanno aderito all’iniziativa, per un tour su due ruote con partenza dall’Area Verde della Parrocchia San Paolo, in zona stadio. L’appuntamento è alle 14:30, le partenze invece saranno organizzate per fasce d’età, a partire dalle 15:30.

L’evento non è competitivo, ma ha invece l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla pratica del ciclismo in un contesto sicuro, divertente e stimolante. Tre le aree di attività a disposizione: un percorso sul prato, una divertente gincana e una prova di mini triathlon, in cui i partecipanti potranno mettere alla prova le loro abilità in sella. È sufficiente portare la bicicletta e il casco, il resto sarà fornito dall’organizzazione. L’iscrizione all’evento è gratuita ed è possibile registrarsi online. Gli iscritti entro il 23 aprili riceveranno anche un pacco gara.

Lo stesso giorno, in città si svolgerà anche il terzo Gran Premio 25 Aprile – Città di Ravenna, gara ciclistica ufficiale riservata agli atleti tesserati FCI, organizzata dal Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita Ravenna, che si terrà in Piazza del Mercato.

Ad accompagnare le iniziative, anche Cyclasy, progetto artistico firmato da Luca Barberini (in collaborazione con Ciclismo Ravenna e il Servizio Turismo del Comune) che inaugurerà pochi giorni prima nella Open-Air Gallery di via Zirardini. L’opera, che nasce come un omaggio alla bicicletta intesa come simbolo di libertà, sostenibilità, inclusione e cambiamento, sarà visitabile fino al 4 maggio