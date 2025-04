Elezioni: candidature e liste da presentare entro mezzogiorno del 26 aprile

Il municipio resterà aperto allo scopo anche il 25 aprile

In vista delle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio (con eventuale turno di ballottaggio l’8 e il 9 giugno), venerdì 25 e sabato 26 aprile il municipio di Ravenna (piazza del Popolo 1) sarà aperto per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

La presentazione avverrà nella sala giunta Gabrio Maraldi; sarà messa a disposizione la sala Mosaici per eventuale attesa.

La segreteria generale, deputata a ricevere le candidature, osserverà i seguenti orari: venerdì 25 aprile dalle 8 alle 20, sabato 26 aprile dalle 8 alle 12 (il termine ultimo per la presentazione delle candidature è pertanto sabato 26 aprile alle 12).

Al momento sono sei i candidati a sindaco annunciati, supportati complessivamente da 16 liste. Si tratta di Alessandro Barattoni del centrosinistra (con il sostegno delle liste di Pd, M5S, Avs, Pri, Ama Ravenna e Progetto Ravenna), Marisa Iannucci della sinistra radicale (Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Pci), Nicola Grandi del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna), Alvaro Ancisi sempre del centrodestra (lista unica con i simboli di Lega, Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia), Veronica Verlicchi della Pigna e Giovanni Morgese della Democrazia Cristiana. Nessuna candidatura né lista però può dirsi ufficiale prima del 26 aprile (è necessario raccogliere almeno 350 firme per ogni lista da presentare) e non sono escluse novità dell’ultima ora, come già accaduto in passato.

Nelle medesime giornate ed orari è prevista inoltre l’apertura straordinaria dell’ufficio elettorale di viale Berlinguer 30 (piano terra). Tale ufficio rimarrà aperto nei giorni immediatamente precedenti la presentazione delle liste anche negli orari pomeridiani di martedì 22 aprile, mercoledì 23 aprile e giovedì 24 aprile dalle 14:30 alle 18.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale telefonando al numero 0544-482283 oppure inviando una mail a elettorale@comune.ra.it