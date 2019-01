Ecco dove è stato sentito il terremoto di Ravenna: la mappa dell’Ingv

Oltre che in Romagna, scosse avvertite distintamente anche in Veneto, nelle Marche e in alcune zone della Toscana. Segnalazioni anche da Lazio e Lombardia

Il terremoto di Ravenna è stato avvertito in gran parte dell’Italia centro settentrionale. Secondo il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) la scossa arrivata poco dopo mezzanotte, di magnitudo 4.3 (dopo la riclassificazione della stessa Ingv che inizialmente l’aveva stimata a 4.6) è stata avvertita distintamente in tutta la Romagna e in buona parte dell’Emilia. Ma la scossa è stata avvertita anche in Veneto e nelle Marche.

La mappa viene elaborata sulla base di questionari inviati all’apposito sito web –