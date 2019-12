Contributi all’editoria: oltre 2,2 milioni nel 2018 al Corriere Romagna

Altri 230mila euro invece sono arrivati dallo Stato per il settimanale Setteserequi

Ci sono anche due giornali locali tra quelli che nel 2018 hanno ricevuto contributi pubblici. Gli elenchi sono stati diffusi nei giorni scorsi dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

In tutto, nel 2018, sono stati erogati poco meno di 60 milioni di euro, in calo rispetto ai 67 milioni del 2017 e soprattutto – come sottolinea in un articolo sul tema Il Post – rispetto ai finanziamenti di dieci anni fa, quando furono versati dallo Stato quasi 200 milioni di euro ai giornali.

Per quanto riguarda i giornali locali, nel 2018 la Cooperativa Editoriale Giornali Associati ha ricevuto oltre 2,2 milioni di euro per la pubblicazione del Corriere Romagna, uno dei due quotidiani diffusi nella provincia di Ravenna (ma il contributo serve a sostenere anche le edizioni nelle altre due province romagnole). Il Carlino, invece, come tutti i grandi gruppi, usufruisce invece dei contributi indiretti alla stampa, per esempio gli sconti sull’acquisto della carta.

A ricevere i contributi diretti è invece Setteserequi, che nel 2018 ha potuto contare su oltre 230mila euro incassati dalla società cooperativa Media Romagna, finita in passato anche al centro di una polemica politica in quanto presieduta da Manuel Poletti, figlio dell’allora ministro Giuliano.

Il finanziamento diretto all’editoria – ricorda sempre Il Post – ha lo scopo “di sostenere il pluralismo dell’informazione aiutando in particolare le piccole testate locali, quelle delle minoranze linguistiche e quelle indipendenti, come in teoria dovrebbero essere quelle edite da cooperative di giornalisti”.