Il Giro d’Italia ìin provincia: mercoledì il passaggio a Castel Bolognese e Faenza

Le modifiche alla viabilità. La corsa rosa tornerà poi il 21 maggio con la tappa dantesca in partenza da Ravenna

Mercoledì 12 maggio il Giro d’Italia arriva in provincia di Ravenna, con il passaggio nel primo pomeriggio da Castel Bolognese e Faenza, nella tappa che da Modena arriverà a Cattolica

Il Giro arriva in Emilia-Romagna già domani, martedì 11 maggio, con la quarta tappa che da Piacenza porterà a Sestola (186 chilometri e un dislivello di 1.800 metri), mentre il 12 maggio la quinta tappa si svolgerà quasi interamente sulla via Emilia, da Modena a Cattolica appunto (171 Km e 300 metri di dislivello), con numerosi attraversamenti cittadini: Bologna, San Lazzaro di Savena, Ozzano nell’Emilia, Castel San Pietro Terme, Toscanella di Dozza, Imola, Faenza, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Savignano sul Rubicone. E poi Sant’Arcangelo di Romagna, Rimini, Riccione, Misano Adriatico.

Dopo l’arrivo a Cattolica il Giro entrerà nelle Marche e da qui proseguirà verso il Molise e la Puglia. Per ritornare in Emilia-Romagna il 20 e il 21 maggio, rispettivamente con la dodicesima e tredicesima tappa: la Siena-Bagno di Romagna e la Ravenna-Verona, nel nome di Dante, in occasione del settecentesimo della morte del Sommo Poeta.

La chiusura delle strade nel territorio faentino Per quanto riguarda il Giro-E – tra gli eventi collaterali – la cui partenza è prevista verso 12.35 da piazza della Libertà, la chiusura delle strade coincidenti con quelle della tappa del Giro d’Italia, avverrà dalle 12 fino al passaggio definitivo dei partecipanti alla manifestazione. Saranno interessate alla chiusura dalle 12: Ponte delle Grazie, corso Europa, via Forlivese e via Emilia Levante.

Per quanto riguarda invece piazza della Libertà, corso Garibaldi, viale delle ceramiche e via Ponte Romano, percorso iniziale del Giro-E, è prevista la chiusura del traffico, a partire dalle 12.15 circa.

Per permettere poi l’uscita delle scuole e il defluire del traffico nella zona del Borgo, attorno all’Istituto comprensivo Carchidio-Strocchi: corso Europa, via Forlivese e via Emilia Levante verranno riaperte al traffico indicativamente dalle 12.50 fino alle 13.15.

Successivamente per il passaggio dei corridori del Giro d’Italia invece, dalle 13.15, verranno chiuse al traffico le seguenti strade nel territorio dell’Unione faentina:

Nel comune di Castel Bolognese: via Emilia Ponente, via Emilia Interna, e via Emilia Levante.

Nel comune di Faenza: via Emilia Ponente, rotatoria dei vini e dei Sapori, viale Assirelli fino alla rotatoria Donatori di sangue, rotatoria Donatori di Sangue, via degli Insorti, via Giovanni da Oriolo, corso Mazzini, corso Saffi, Ponte delle Grazie, corso Europa, via Forlivese e via Emilia Levante.

Dal Comando della Polizia dell’Unione si ricorda inoltre il tassativo divieto di sosta per qualsiasi veicolo non autorizzato preventivamente in piazza Martiri della Libertà (piazza delle Erbe), dalle 6 alle 16 di mercoledì 12 maggio con conseguente rimozione coatta per chi non ottempererà all’ordinanza.