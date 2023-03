Otto marzo: incontri, mostre, spettacoli per la giornata della donna

Una guida tra gli innumerevoli eventi in programma in provincia, dall’incontro con Dalla Palma a Ravenna al concerto del Mei a Faenza

Sono come ogni anno numerosissime le iniziative organizzate in provincia in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna dell’Otto Marzo. Ecco una panoramica dei principali eventi.

A RAVENNA, in diversi negozi ed esercizi commerciali del affiliati a “Spasso in Ravenna” è visibile una mostra “diffusa” dei fotografi Giampiero Corelli e Marina Chiusolo dedicata al tema “Donne nella nostra società. Spazi e confini da abbattere”. La Casa delle Donne, Udi e Donne in Nero Ravenna mercoledì 8 marzo alle 16.30 saranno in piazza del Popolo per celebrare la giornata di festa e per i diritti femminili coi simboli i simboli delle prime femministe, le suffragette e le rivendicazioni più attuali sul fronte del lavoro, della famiglia, della libertà di vivere e dell’autodeterminazione. Sempre mercoledì 8 marzo al Museo Classis (dove sarà in vigore l’ingresso ridotto per tutte le donne) alle ore 16 è in programma la conversazione “… Tutto l’oro ch’è sotto la luna: la fortuna è donna?”, con Letizia Lodi, direttrice del Museo Nazionale di Ravenna, e Francesca Masi, direttrice di RavennAntica.

Sempre l’8 marzo alle 17.30, alla Sala Muratori della Biblioteca Classense, si terrà un incontro in occasione del finissage della mostra su Emma Calderini. Ospite della conversazione è Diego Dalla Palma, celebre autore d’immagine e imprenditore, oltre che scrittore e personaggio televisivo. Insieme a lui interviene Paola Pallottino, scrittrice, docente universitaria, storica dell’arte e dell’illustrazione. Al Museo Nazionale di Ravenna (Sala del Refetorio, ingresso libero), l’8 marzo alle ore 17 è in programma un concerto per la Festa della Donna con allieve e allievi del Liceo musicale di Forlì e del Conservatorio Verdi di Ravenn. Al circolo Aurora (via Ghibuzza) l’8 marzo si festeggia con un aperitivo “lirico” alle ore 12, con la poetessa ravennate Alessandra Maltoni e un suo omaggio particolare ad Ada Merini. E poi a cena (dalle 20, menù alla carta) con cocktail “Mimosa” di benvenuto e una serata ricca di sorprese, doni a tutte le donne e musica a tema. Nel locale BBK di Punta Marina torna la grande festa dedicata all’altra metà del cielo intitolata “Time to love” e a condurre la serata sarà il vocalist ravennate Marco Fiori. Porte aperte dalle 23, musica, ballo e giochi a tema fino a notte fonda.

A FAENZA è aperta al pubblico al Fontanone la mostra di opere di Rosita D’Agrosa che raccontano una poetica femminile collegata alla pratica del tessile. Mercoledì 8 marzo dalle 9.30 alla sala San Carlo conferenza “Insieme per le donne”, a cura della Cisl. Alla sera, dalle 21, al Piccadilly Club concerto Onda Rosa Indipendente, a cura del Mei. Altre mostre inaugureranno a Faenza l’8 marzo nella sede del gruppo fotografia Aula21, alla chiesetta del Palazzo delle Esposizioni e da Kairòs.

A CASTEL BOLOGNESE all’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia è allestita la mostra fotografica di Veronica Piazza, in dialogo con le sculture di Giuliana Reggi (fino al 12 marzo).

A BAGNARA nella Rocca sforzesca è aperta la mostra dal titolo “La bellezza di Métis. Le grandi donne d’Italia”, ciclo pittorico di ritratti dell’artista ferrarese Mar.Gu (che sarà presente all’inaugurazione), dedicato alle grandi donne d’Italia (fino al 19 marzo).

A LUGO nella sala Codazzi della biblioteca Trisi, nell’ambito del ciclo “Sguardi di donne, un percorso di scrittura al femminile”, mercoledì 8 marzo alle 17.30, presentazione del libro di Brunella Torresin Nel gran teatro della natura. Maria Sibylla Merian donna d’arte e di scienza (1647-1717), editore Pendragon. L’autrice dialoga con la direttrice della biblioteca Maria Chiara Sbiroli. Sempre l’8 marzo dalle 20.30 al teatro Rossini lo spettacolo I treni della felicità, una storia dell’immediato Dopoguerra che ha visto protagoniste le donne della neonata Udi nell’organizzazione di convogli che hanno trasferito “in Alta Italia circa 70 mila bambini provenienti da tutta la penisola in condizione di miseria assoluta”.

A MASSA LOMBARDA al Centro Culturale Venturini è allestita la mostra di arte contemporanea dell’artista di origini etiopi Shashe Capra, mentre l’8 marzo sarà inaugurata alle 18 nella sede del circolo fotografico nel palazzo Zaccaria Facchini la collettiva “Donne, comunque. La fotografia delle donne e con le donne”.

A COTIGNOLA l’8 marzo dalle 18.30 alle 19.30 nelle sale della biblioteca Varoli sarà inaugurata con una conferenza “Frida Kahlo. Heart&Art”: una mostra per immagini e libri, a cura della storica dell’arte Lisa Emiliani. L’esposizione proseguirà fino a domenica 19 marzo. Alle 19.30 dal portico della biblioteca Varoli partirà la consueta camminata per le donne. La serata proseguirà alle 20.30 al teatro Binario con lo spettacolo Le donne…che storia!, un viaggio attraverso le più importanti conquiste storiche delle donne.

A BAGNACAVALLO il primo appuntamento si tiene martedì 7 alle 20.30 nella saletta didattica delle Cappuccine, dove la psicologa Ylenia Greco terrà una conferenza dal titolo “Donne di ieri, di oggi e di domani”. L’8 marzo, alle 14.30, via Glorie a Villanova ospiterà “Alberi vestiti”, inaugurazione delle opere realizzate all’uncinetto per “vestire” gli alberi della via, da donne villanovesi e ucraine.

A ALFONSINE al Museo della battaglia del Senio, si può visitare la mostra di mosaici “Frammenti” di Ylenia Roma; martedì 7 marzo alle 20.30 appuntamento al cinema Gulliver con Passi di libertà in parole e musica, spettacolo di musica e narrazione con la storica Laura Orlandini e il musicista Alessandro Guidi. Infine, giovedì 9 marzo ore 21 sempre al Gulliver la proiezione del film Frida. Viva la vida di Giovanni Troilo .

A LAVEZZOLA al centro culturale Dart di Villa Verlicchi è aperta la mostra “Terra madre, il libro”, curata da Lamberto Caravita, sul tema della madre intesa come personificazione della natura. Da qui la scelta di invitare artisti che utilizzano come medium privilegiato la terracotta, Lietta Morsiani, Antonio Caranti, Dea Galante e Davide Sapigna.