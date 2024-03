Corse e camminate tra natura, cultura e luoghi alluvionati: il 2024 di Trail Romagna

L’associazione ha presentato il programma annuale che parte il 17 marzo da Porto Fuori. Il clou con “Romagna in Fiore”, rassegna nella rassegna di Ravenna Festival

È Romagna in Fiore – rassegna nella rassegna ideata da Ravenna Festival per coinvolgere nella programmazione otto località ferite da lluvioni e frane – il ramo principale del programma annuale di Trail Romagna, l’associazione ravennate nata il 28 luglio del 2008 per dar vita alle prime manifestazioni di “trail running”, corse o camminate immerse nella natura. Un programma “multisensoriale” che abbraccia Ravenna e tutta la Romagna grazie alla compartecipazione del Comune di Ravenna, la partnership del Consorzio di Bonifica della Romagna, la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e il sostegno di tante istituzioni e associazioni.

Il programma

Si parte domenica 17 marzo da Aquæ Sport Center (Porto Fuori) con la Corsa della Bonifica e di Dante che in questa edizione dedicherà un omaggio al quarantennale degli Scariolanti di Ravenna che apriranno la manifestazione in costume d’epoca e cariole storiche. Oltre ai luoghi di Dante e della bonifica, fiore all’occhiello del percorso di 22 km, si conferma l’apertura straordinaria della riserva naturale integrale della Foce del Bevano grazie ai Carabinieri Forestali dell’Ufficio Biodiversità di Punta Marina.

La collaborazione con Ravenna Food-CheftoChef Emilia Romagna Cuochi si aprirà il 1° aprile, lunedì di Pasqua, con l’itinerario gastronomico Cibi in bici che proporrà l’ormai classico percorso cicloturistico tra capanni, valli e pinete.

Il 13 aprile si cammina con Mauro Mazzotti e Giovanna Montevecchi per osservare il Borgo San Rocco che in un tragitto relativamente breve, che da via Ravegnana conduce a via Cesarea, è straordinariamente ricco di storie da raccontare, molte delle quali riguardanti i beni comuni: scuola, acqua e cibo.

Con il Consorzio di Bonifica della Romagna, il 21 aprile ci camminerà tra i parchi di Forlì, profondamente colpiti dall’alluvione, ragionando su Forlì e le città d’acque del futuro, in particolare sui fattori che incrementano il rischio idraulico, su quali di questi può agire la governance e su cosa può fare ognuno di noi. La passeggiata di 6 km, guidata da Laura Prometti del Consorzio di Bonifica della Romagna è organizzata dell’ambito della Diabetes Marathon, manifestazione che raccoglie fondi per bambini e ragazzi affetti da diabete mellito n.1.

Sarà dedicata a Gianfranco Andraghetti, recentemente e prematuramente scomparso, l’iniziativa A zonzo per le strade di Ravenna in programma il 4 maggio con partenza dal Teatro Rasi. Il grafico e studioso che collaborò insieme a Pietro Barberini alla nascita del progetto Ravenna Città d’Acque, sarà ricordato da Luigi Dadina, Giovanni Fanti, Fausto Piazza e altri amici che vorranno unirsi alla passeggiata che seguirà le tracce di “Odo Nomi Far Festa” e che confluirà nella Festamercato di Via dei Tomai organizzata da Ripensando Ravenna.

Il 25 maggio Romagna in Fiore farà tappa a Ravenna, alla Torraccia, terre di antiche risaie e di bonifica, oggi fertili grazie all’opera di Cab Terra. Tre i percorsi per raggiungere la più grande aia della Romagna, che farà da palcoscenico a un concerto rap di grande richiamo: in trekking da Porto Fuori (4 km) e Lido di Dante (6 km) e da Ravenna lungo una ciclovia di 8 km. Come comunicato da Ravenna Festival, le iniziative fuori porta con Trail Romagna comprendono anche Castel Raniero (10 maggio), Riolo Terme (12 maggio), Borgo Fregnano tra Brisighella e Modigliana (18 maggio), Tredozio (19 maggio), Galeata (26 maggio), Conselice (1 giugno) e Sarsina (2 giugno). Le modalità di partecipazione saranno comunicate dopo il 12 marzo.

Domenica 9 giugno torna l’itinerario che attraversa tutte le aree naturali a Sud del Comune di Ravenna, la Milano Marittima-Ravenna Walking riservata esclusivamente al popolo dei camminatori. Tre distanze di 24, 14 o 9 km, permetteranno di conoscere quel tratto parallelo alla costa un tempo ricoperto da valli e pinete e che ancora oggi conserva una parte “selvaggia” e incontaminata. Un’area dove il delicato equilibrio tra terra e acqua è gestito sapientemente dalla mano umana.

La Casa delle Meridiane, che ha ospitato l’evento di presentazione del programma di Trail Romagna, sarà anche il ritrovo dei partecipanti all’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Naturista Ravennate Le ‘magiche’ erbe di San Giovanni prevista il 24 giugno (ore 18). Insieme a Marcello Marescalchi, esperto di alimentazione naturale e il giovane erborista Matteo Casella, si andrà in esplorazione tra la campagna e l’argine del fiume Ronco, per celebrare l’erba di San Giovanni (o Iperico) pianta dai molteplici benefici che in quel periodo sarà nella sua massima fioritura.

All’Alba di domenica 7 luglio, runners e camminatori percorreranno strade e sentieri della nostra città alle 6 del mattino quando Ravenna si presenta come non mai accessibile. L’evento Urban Trail Ravenna Città d’Acque giunto alla XII edizione propone un percorso running di 15 km e un percorso cittadino di 7 km adatto a tutti tra le antiche mura e le memorie acquifere della città.

Il 27 luglio, nel centenario dalla morte di Lord George Gordon Byron, Sulle orme di Byron muoverà da Ravenna a Filetto in bicicletta. Il percorso, guidato dalla Società di Studi Ravennati, vuole proporre un probabile itinerario del poeta da Palazzo Guiccioli – dove sorgerà il Museo dedicato – alla residenza estiva di Teresa Gamba. All’arrivo, grazie alla collaborazione con Equidistanze e Dante Plus, un’esposizione dedicata al rapporto Dante-Byron. Lo stesso finale per i partecipanti al bike trekking che partirà dal Grande Teatro di Lido Adriano dove sono esposte le opere di street art realizzate per Pancha Tantra, spettacolo in programma nell’ambito di Ravenna Festival.

Con l’assessorato alle politiche e cultura di genere, la Uisp Ravenna-Lugo e il Gruppo “Una panchina per Elisa”, sabato 24 agosto, dalla Festa del Grano di Bastia partirà Una passeggiata per Elisa, un evento in memoria di Elisa Bravi vittima di femminicidio. La passeggiata attraverserà la campagna del forese, con partenza dal podere Sansoni, situato in un territorio agreste con caratteristiche rimaste intatte negli anni, passando dalla suggestiva Casa Masini e dalla panchina rossa posizionata a Massa Castello.

Il 7 settembre si torna a camminare e correre per l’ambiente con Plogging, un’iniziativa – in collaborazione con Uisp Ravenna, Plastic Free e Pro Loco di Punta Marina – che partendo dal Parco Pubblico di Punta Marina si muoverà su un affascinante itinerario disegnato tra pineta e parco Marittimo. La “disciplina” che unisce il running e la responsabilità ambientale coniuga la parte ‘atletica’ con la componente ecologica fornendo in partenza gli strumenti per raccogliere i piccoli rifiuti agli atleti di buona volontà.

Domenica 8 settembre Trail Romagna e il Festival Ammutinamenti si incontrano nuovamente per dar vita a Tracce di Danza nel cammino di Ravenna Città d’Acque. Si tratta di un’azione site specific che unisce movimento, arte e cultura. La passeggiata ripercorre le memorie acquifere della città di Ravenna e si arricchisce di interventi danzati, portando il pubblico alla scoperta di nuovi sguardi e percezioni rivolti al territorio. Tre le tappe della performance: la Chiusa San Marco, un tratto urbano della Lama e il Molino Lovatelli.

Domenica 6 ottobre (ore 15) grazie alla direzione della Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Ilaria Lugaresi del Museo Nazionale e le guide di Atlantide condurranno il pubblico munito di binocolo nell’escursione Birdwatching tra Basiliche, valli e pinete, un itinerario da Sant’Apollinare in Classe fino alla Pineta di Classe e la Valle dell’Ortazzo.

VSR, Viae Sancti Romualdi verso il millenario della morte di San Romualdo

Nell’avvicinarsi del millenario della morte di San Romualdo del 2027, Trail Romagna ha concluso la via principale del cammino congiungendo Ravenna a Fabriano in 30 tappe ed oltre 500 chilometri. Grazie alla disponibilità di Ravennantica e della direzione della Basilica di Sant’Apollinare in Classe, punto di partenza del cammino, il bookshop della basilica ospiterà uno spazio informativo importante e ben segnalato, con la possibilità di timbrare le credenziali dei pellegrini e con personale formato su VSR. Dal 10 al 13 agosto, ma anche in altre occasioni, saranno percorse alcune tappe del Cammino di San Romualdo insieme alle associazioni promotrici: Romagna-Camaldoli, CAI Ravenna, Eticamente e Zuzzurellando tra Umbria e Marche.

Sarà proprio un appuntamento di avvicinamento al millenario a chiudere significativamente la stagione 2024 di Trail Romagna. Il 16 ottobre alla Sala Dantesca della Biblioteca Classense, il monaco camaldolese Dom Alessandro Barban incontrerà il pubblico per un confronto sulla modernità del messaggio romualdino: Sul futuro. La dimensione spirituale della coscienza e della vita.

Modalità di partecipazione

Tutti gli eventi – anche quelli a partecipazione libera – sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria compilando un form di iscrizione sul sito www.trailromagna.eu

Romagna in Fiore sarà prenotabile dal sito www.ravennafestival.org