Ecco il percorso dettagliato dei 70 km del Tour de France in provincia di Ravenna

La seconda tappa Cesenatico-Bologna è in programma domenica 30 giugno: i corridori passeranno da Cervia, Ravenna, San Michele, Godo, Russi, Faenza, Brisighella e Riolo

Per la prima volta in 121 anni di storia il Tour de France partirà dall’Italia dove si correranno le prime tre tappe (poi altre 18 oltralpe): in totale 635 km di cui circa 70 entro i confini della provincia di Ravenna (su 240 in Romagna). Per il territorio ravennate il giorno da segnare sul calendario è domenica 30 giugno: si correrà la seconda tappa da Cesenatico a Bologna (il giorno prima la Firenze-Rimini, il giorno dopo la Piacenza-Torino e il 2 luglio da Pinerolo fino a Valloire in Francia).

Ogni tappa è pensata per onorare un ciclista italiano che ha raggiunto la grandezza del Tour negli anni passati. Firenze significa Gino Bartali e Gastone Nencini; Cesenatico vuol dire Marco Pantani e infine Pinerolo richiama Fausto Coppi. Senza dimenticare che esattamente cento anni fa Ottavio Bottecchia, “Il Muratore del Friuli”, fu il primo italiano a conquistare il Tour de France e anche il primo a vestire la maglia gialla per l’intera durata della corsa.

La tappa del 30 giugno (198,7 km totali) comincerà in provincia di Forlì-Cesena. La carovana partirà da Cesenatico con un omaggio a Marco Pantani (vincitore del Tour nel 1998, poi Vincenzo Nibali nel 2014 è stato l’ultimo degli otto italiani a indossare la maglia gialla a Parigi). La prima parte del percorso è urbano con partenza prevista per le 12.15 davanti allo stadio di Cesenatico. Il serpentone dei corridori attraverserà la città a velocità ridotta e dal piazzale della stazione ferroviaria raggiungerà il lungomare Deledda a Pinarella di Cervia (attesi alle 12.35) dove è fissato il km zero. I ciclisti proseguiranno verso Milano Marittima su viale 2 giugno fino a toccare Lido di Savio per imboccare viale Santi Baldini e raggiungere la statale 16 e risalire verso nord. Queste sono le vie cervesi interessate dal percorso: via Pinarella, via Sicilia, viale Italia, viale De Amicis, lungomare Deledda, lungomare D’Annunzio, via Sauro, ponte mobile, via delle Paratoie, viale Oriani, viale 2 Giugno, via XIX Traversa, viale Matteotti, viale Nullo Baldini, via Romea Nord.

Dopo aver sfilato davanti a Mirabilandia (passaggio previsto verso le ore 13), i corridori entreranno a Classe per uno scenografico passaggio di fronte alla basilica di Sant’Apollinare, poi fino a Ponte Nuovo e poi nel cuore di Ravenna percorrendo via Cesarea e via di Roma fino a svoltare a sinistra in circonvallazione San Gaetanino e lasciare la città lungo via Maggiore e via Faentina.

Il percorso poi passerà per Fornace Zarattini, dentro ai centri abitati di San Michele (13.25), Godo, Russi e lungo la Sp 302 raggiungerà Faenza, corso Garibaldi per entrare in piazza e uscire da corso Matteotti, via Marconi, via Firenze, Errano (14.10), Brisighella, su fino al Monticino, poi via Rontana (Sp 23) fino a Riolo (14.30) passando da Villa Vezzano e poi la salita verso Cima Gallisterna e l’uscita dalla provincia di Ravenna, l’attraversamento di Imola e il passaggio su un tratto dell’autodromo (14.50) poi su fino a Bologna lungo la via Emilia con il traguardo in via Irnerio (17.20 circa) davanti al parco della Montagnola dopo aver scalato San Luca.