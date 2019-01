La Conad cerca i tre punti a Marsala per raggiungere la Poule Promozione in volata

Volley A2 femminile / Domani, domenica 27 gennaio (ore 17), le biancorosse puntano alla vittoria in Sicilia e sperano in una sconfitta di Sassuolo. Caliendo: «Dobbiamo partire concentrate e pensare solo alla nostra prestazione»

Reduce dalla vittoria casalinga contro Cutrofiano, la Conad sta per affrontare la trasferta più lunga della stagione. Nell’ultima giornata della regular season le biancorosse voleranno in Sicilia, intenzionate a scendere in campo per dire la loro e portare a casa il bottino pieno nel match di domani, domenica 27 gennaio, contro Marsala (inizio ore 17). Forti dell’innesto della schiacciatrice toscana Silvia Lotti, giunta a inizio settimana a Ravenna, le ragazze guidate da Caliendo puntano alla qualificazione alla Poule Promozione, che avverrà solo nel caso di un successo sulla Sigel e di una contemporanea sconfitta di Sassuolo a Trento. Nel caso che quest’ultimo risultato non si verifichi, i tre punti saranno comunque importanti per Bacchi e compagne che potranno farne tesoro nella Poule Salvezza.

La Sigel è il fanalino di coda della classifica del girone B di A2 con soli 6 punti. Non vince dal 18 novembre scorso, quando in casa superò 3-1 San Giovanni in Marignano, mentre nel girone di ritorno ha conquistato un solo punto, domenica scorsa, sempre con le riminesi. «Di sicuro – dichiara il tecnico Nello Caliendo – avere inserito un nuovo schiacciatore ci sta aiutando molto nel lavoro. Questa settimana si è rivelata però un po’ turbolenta perché abbiamo avuto alcune atlete influenzate e ci siamo dovuti allenare a ranghi ridotti. Tuttavia, a causa dei vari infortuni occorsi, quest’anno ormai ci siamo abituati a questo stato di cose. In ogni caso ci siamo detti che dobbiamo puntare nel mirino l’obiettivo di Marsala e basta. Col mercato di gennaio anche le siciliane si sono rinforzate e questo costituisce un’insidia in più. Sappiamo che il risultato di questa trasferta sarà molto importante per un duplice motivo, anche se solo al termine della giornata scopriremo per quale. Sarà comunque fondamentale per noi partire subito concentrati e pensare solo alla nostra prestazione e a far bene».

Le avversarie Dai primi di dicembre Fabio Aiuto ha sostituito in panchina Leonardo Barbieri, mentre in estate gli arrivi più significativi sono stati quelli delle laterali Veronica Angeloni, della centrale Elena Gabrieli e della palleggiatrice Giorgia Avenia. La sessione di mercato di gennaio ha inoltre portato in Sicilia la centrale romana ventisettenne Elisa Donarelli e la schiacciatrice americana ventiduenne Courtney Rose Schwan, quest’ultima proveniente da Filottrano.

Diretta streaming La diretta del match sarà visibile sul canale 616 DTT de La Tr3, in streaming sul sito www.latr3.tv e in diretta Facebook alla pagina La Tr3 – Canale 616. Sulla pagina Facebook di Olimpia Teodora Volley verranno forniti gli aggiornamenti alla fine di ogni set.

Classifica: Bartoccini Gioiellerie Perugia 34 punti, Delta Informatica Trentino 30, Barricalla CUS Torino* 30, Omag S. Giov. in Marignano 28, Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 23, Conad Olimpia Teodora Ravenna 21, Cuore Di Mamma Cutrofiano 18, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 14, Sigel Marsala 6 (* una partita in più).