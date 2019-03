La Conad centra l’impresa a Caserta e si porta a cinque punti dalla zona playoff

Volley A2 femminile / Brillante affermazione in quattro set per le ravennati, che sbancano il difficile campo campano e salgono in ottava posizione

Caserta-Ravenna 1-3

(23-25, 30-28, 19-25, 22-25)

GOLDEN TULIP CASERTA: Cella 11, Frigo 11, Perez Gonzales 10, Melli 16, Repice 13, Dalia 2, Ghilardi (L); Maggipinto, Giugovaz 1, Matuszkova 6. Ne: Fucka, Trevisol. All.: Bracci.

CONAD RAVENNA: Bacchi 18, Torcolacci 5, Mendaro 21, Lotti 16, Gioli 22, Agrifoglio 3, Rocchi (L); Calisesi, Vallicelli. Ne: Altini, Aluigi, Ubertini. All.: Caliendo.

ARBITRI: Salvati di Roma e Proietti di Terni.

NOTE – Caserta: bs 6, bv 1, errori 12, muri 10; Ravenna: bs 9, bv 4, errori 15, muri 13. Durata set: 26’, 35’, 24’, 28’ (tot. 113’).

La Conad centra una fondamentale vittoria a Caserta, uscendo dal PalaVignola con una vittoria limpida e voluta con grande determinazione. Gioli top scorer con 23 punti, Mendaro 22, Bacchi 18, Lotti 16 e poi Agrifoglio al palleggio, Torcolacci a completare il reparto centrale e Rocchi con le sue acrobazie hanno fatto il capolavoro. E’ un successo che porta le ravennati a 13 punti, all’ottavo posto a pari merito proprio con Caserta, a cinque lunghezze di distanza dalla settima posizione di Orvieto che significa playoff. Mancano ancora sei partite al termine della Pool Promozione e i giochi non sono ancora fatti: l’Olimpia Teodora è cresciuta molto nelle ultime settimane e ora ha piena coscienza delle proprie possibilità e della responsabilità che ha di vestire una maglia gloriosa che ha reso Ravenna celebre per la pallavolo femminile in Italia e nel mondo.

Sestetti titolari Sul fronte casertano Marco Bracci si affida a Dalia al palleggio, Perez Gonzalez opposto, Melli e Cella in posto 4, Frigo e Repice al centro e Ghilardi libero. Dal canto suo il coach Caliendo schiera lo starting six titolare composto da Agrifoglio al palleggio, Gioli e Torcolacci centrali, capitan Bacchi e Lotti sulle bande, Mendaro opposto e Rocchi libero.

Primo set Al fischio di avvio le due squadre partono subito forte, coscienti di quanto sia importante la posta in palio. Mendaro, Bacci e Lotti affinano i loro colpi migliori e riescono a portarsi a +2 (8-10). Le ravennati riescono a resistere a un tentativo delle padrone di casa di riportarsi sotto, incrementano il vantaggio (12-15) e lo amministrano fino al finale della frazione di gioco (18-21). Le campane reagiscono riavvicinandosi (20-21). Le ragazze di Caliendo rispondono con determinazione e si riportano a + 3 (20-23). Emozioni nel finale con le gialloblù che non mollano (23-24), ma le biancorosse della Conad non si fanno intimidire e conquistano il set (23-25).

Secondo set Caserta si scuote dallo shock per aver perso il primo set, con il tifo di casa che lo sospinge fino a un punteggio parziale eloquente di 13-6 che potrebbe rendere difficile la possibilità di recupero alle ravennati. Invece le ragazze di Caliendo hanno un sussulto d’orgoglio e recuperano tre lunghezze (14-10). È un fuoco di paglia di breve durata, in quanto le campane si riprendono subito il vantaggio di +7 (17-10). Con questo margine le padrone di casa si avviano a chiudere il secondo set (22-15), tuttavia non è ancora finita, perché con un incredibile ritorno di fiamma la Conad si porta il punteggio sul 24 pari. Si procede in un vero e proprio finale al fulmicotone che si prolunga con ripetuti vantaggi, fino a che Caserta non riesce a far suo il secondo set con il punteggio di 30-28.

Terzo set Si riparte con Gioli, Mendaro e Bacchi già in doppia cifra e con la Conad che con sicurezza di porta sul punteggio di 19-22 dopo aver accumulato un progressivo vantaggio (6-8 e 13-16). Nel finale le ravennati chiudono senza affanni: 19-25.

Quarto set Bacchi e compagne infilano un break di quattro punti e si va sul 4 a 8. Caserta non molla e si torna in parità (9-9). La parte centrale del set è caratterizzata da grande equilibrio in campo con Ravenna sempre avanti di 1-2 punti e Caserta che insegue, poi la Conad allunga (19-22) ma le padrone di casa non mollano ancora e recuperano due lunghezze (19-21). È l’ultima reazione di Caserta che non spaventa Ravenna che con grande freddezza chiude set (22-25) e partita (1-3).

Dichiarazione dopo-gara

Nello Caliendo (allenatore Conad Ravenna): «Sono molto felice perché siamo riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo preparato. Caserta è una signora squadra, tuttavia noi siamo riusciti a fare una buona prestazione sia dal punto di vista tecnico sia da quello caratteriale, come abbiamo dimostrato nel secondo set, quando abbiamo fatto una grande rimonta, anche se non siamo riusciti a chiuderlo a nostro favore. Poteva essere un brutto contraccolpo psicologico e invece noi siamo riusciti a restare in partita e a macinare gioco, abbiamo sofferto come spesso accade in trasferta, ma alla fine abbiamo fatto nostri i tre punti. Quattro giocatrici in doppia cifra significa che abbiamo dato vita a un’ottima prestazione di squadra. La nostra arma vincente è stata essere sempre rimasti concentrati. Guardiamo avanti e, come già detto in altre occasioni, è inutile guardare la classifica perché per noi ora sono importanti solo la continuità di gioco e di conseguenza di risultati».

Classifica: Bartoccini Gioiellerie Perugia 28 punti; Delta Informatica Trentino 22; Volley Soverato 21; LPM Bam Mondovì 19; Omag S. Giov. Marignano 19; Barricalla Cus Torino 19; Zambelli Orvieto 18; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 13; Conad Olimpia Teodora Ravenna 13; Itas Città Fiera Martignacco 8.