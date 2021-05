Sconfitta anche in gara-2, i playoff della Teodora finiscono in semifinale

A Pinerolo le padrone di casa si impongono 3-1 dopo sei match point cancellati. Coach Bendandi: «Abbiamo fatto un’esperienza grandiosa»

Il cammino della Conad Olimpia Teodora nei playoff di A2 di volley femminile si ferma in semifinale. La sconfitta in gara-2 contro Pinerolo chiude le possibilità di promozione per Ravenna nella massima categoria. Il coach Simone Bendandi non ha dubbi: «Usciamo a testa alta».

La Teodora in Piemonte oggi, 22 maggio, era chiamata alla vittoria a tutti i costi per portare la serie a gara-3 (che si sarebbe disputata domani). Pur vincendo il primo set e non avendo mollato fino all’ultimo punto (annullati sei match point), la Conad ha ceduto 3-1.

Queste le parole del tecnico nel dopo gara: «È stata una stagione lunghissima con un finale meritato e di grande rilievo per noi, perché abbiamo tutti assieme portato Ravenna ad essere protagonista fino alle semifinali playoff, dopo un’annata particolare. Adesso è difficile pensarci perché siamo feriti, ma è stato un successo per noi poter arrivare a giocare delle partite del genere. Complimenti a tutti noi perché abbiamo fatto un’esperienza grandiosa, dimostrando che a Ravenna ci sono le potenzialità per lavorare bene e dei valori su cui puntare per fare sempre meglio. L’anno scorso abbiamo acceso il fuoco e l’abbiamo alimentato e mantenuto ancor più vivo quest’anno».