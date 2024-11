La Consar vince in Calabria e resta al comando del campionato di A2

I ravennati si impongono in rimonta contro l’OmiFer Palmi

La Consar rimonta a Palmi, vince (1-3) la quinta partita su sei e resta saldamente al comando della classifica di volley di A2.

Pur priva di Guzzo, bloccato da un attacco influenzale, Ravenna trova punti e soluzioni vincenti un po’ in tutti i settori, soprattutto in battuta, con un Russo micidiale (7 degli 8 ace complessivi sono suoi), e conferme a muro. E dopo Zlatanov, quattro punti contro Porto Viro, gioisce anche per il buon impatto sul match di Bertoncello, che griffa i suoi primi due punti in A2. All’OmiFer, sempre più ultimo e alla quinta sconfitta, non basta il motivatissimo ex Benavidez, autore della sua migliore prestazione stagionale con 22 punti. I calabresi, partiti fortissimo, calano alla distanza e pagano i tanti errori al servizio (18) e in attacco (11).

Domenica prossima, 10 novembre, altra partita in trasferta contro Aversa.