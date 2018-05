Ruba lo zaino di uno studente in gita, i compagni lo inseguono e lo fanno arrestare

Una scolaresca della città gemellata di Jelenia Gora stava allestendo una aiuola per “Maggio in fiore”: l’insegnante ha chiamato il 112 e la pattuglia dei carabinieri ha poi rintracciato anche il complice

Ha approfittato di un momento di distrazione di una scolaresca in gita per rubare uno zaino dal pullman in sosta ma non aveva fatto i conti con lo spirito di iniziativa degli studenti che l’hanno inseguito per strada consentendo ai carabinieri di arrestare il ladro. In manette l’8 maggio è finito un 47enne torinese. Poco dopo i militari hanno arrestato anche il complice, un 69enne reggiano. Entrambi sono senza fissa dimora, nullafacenti e con piccoli precedenti. Sono comparsi stamani davanti al giudice che ha convalidato l’arresto: i due hanno patteggiato 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Per loro anche foglio di via dal Comune di Cervia.

Il gruppo di studenti, di un istituto agrario di Jelenia Gora (città polacca gemellata con Cervia), stava allestendo un’aiuola in via Roma per il “Maggio in fiore”. Mentre i ragazzi erano all’inseguimento, l’insegnante ha chiamato il 112. La gazzella ha bloccato il 47enne prima che potesse dileguarsi con la borsa sottratta. E la successiva battuta permetteva di rintracciare, nella vicina piazza Costa, anche l’altro uomo trovato in possesso della somma contante 60 euro che la vittima riconosceva come propri. I militari, a terra, nascosti sotto i cassonetti dell’immondizia, trovavano un portafogli contenente carta bancomat e documenti di identità della vittima. La refurtiva veniva interamente recuperata e restituita allo studente.