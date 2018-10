Ponte Felisio chiuso, percorsi alternativi: a Cotignola divieti per i mezzi pesanti

La Sp 85 e la Sp 62 vietate ai veicoli superiori a 3,5 tonnellate fino alla fine dei lavori per il rifacimento dell’opera. Negli ultimi mesi staccate 61 multe. Per raggiungere Faenza traffico deviato sulla provinciale 8

La Provincia di Ravenna ha emesso due ordinanze per vietare il transito ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate lungo le strade provinciali Sp 85 (via Ponte Valle, Agrippina, Barbiana) e Sp 62 (via San Severo – Cassanigo) nel territorio del comune di Cotignola. Le misure si sono rese necessarie per evitare le situazioni di pericolo che si sono venute a creare a causa dell’aumento del transito di automezzi pesanti nelle due strade, dovuto alla temporanea chiusura del ponte di Felisio, di cui è in corso il rifacimento. Le due provinciali, per dimensioni, non consentono infatti un transito in sicurezza di un elevato numero di automezzi pesanti. Dall’area cotignolese per raggiungere Faenza occorre percorrere la strada provinciale 8. L’ordinanza resterà in vigore fino alla riapertura del ponte di Felisio (che a metà settembre il Comune di Solarolo prevedeva per metà novembre).

Sono state 61 le sanzioni agli autocarri durante i controlli della polizia municipale negli ultimi mesi nelle vie Breda, Salara e Guidana San Lorenzo nei territori di Barbiano, San Severo e Cotignola. I mezzi pesanti che percorrono via Naviglio Sp8 e sono diretti a Lugo o Cotignola devono entrare all’ingresso autostradale di Bagnacavallo e successivamente, dopo aver percorso la diramazione A14bis verso Bologna, utilizzare l’uscita di Lugo o Cotignola.

«In accordo con la Provincia, abbiamo chiesto di prendere provvedimenti rispetto a una situazione che stava creando consistenti problemi di sicurezza – ha dichiarato il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari –. Comprendiamo i disagi creati dai lavori in corso sul ponte di Felisio, che costringono a strade alternative più lunghe, ma è bene ricordare che questi disagi, temporanei, sono motivati da lavori indispensabili per la sicurezza stessa del ponte. L’elevata quantità di traffico pesante che si è riversata sulle provinciali 85 e 62 ha reso necessarie queste ordinanze, poiché queste strade non sono adatte a sopportare una tale mole di traffico. Vi sono percorsi alternativi che, anche se più lunghi, consentono un transito in sicurezza per tutte le tipologie di utenza».

A metà settembre era stato il sindaco di Solarolo, Fabio Anconelli, a intervenire a proposito della gestione del traffico alternativo al ponte di Felisio con toni duri nei confronti della Provincia: «Non sarà posizionato il semaforo previsto all’incrocio di via Zanelli e via Emilia, per facilitare il traffico. Le prove fatte in loco venerdì 14 settembre hanno dimostrato che l’apparato recuperato dalla Provincia è inadeguato e non conforme ai requisiti minimi che l’Anas richiede. Nonostante l’Unione ed il Comune di Castelbolognese siano riusciti ad avere ad inizio agosto l’autorizzazione temporanea da Anas, evento che ha dello straordinario, ci si ritrova oggi con la struttura tecnica della Provincia che non è nelle condizioni di rispettare gli impegni presi. Dispiace prendere atto dell’approssimazione e della poca attenzione che si è avuta, e si continua ad avere, per un problema che non credo sia solo il frutto dell’immaginazione del Sindaco».