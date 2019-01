Rapinata banca a Godo: dipendente minacciata con il cutter

Colpo alla Bcc di via Faentina. L’uomo aveva il colpo parzialmente travisato da sciarpa e berretto

Il Credito cooperativo di Godo di Russi è stato rapinato nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo, con il volto coperto da sciarpa e berretto, è entrato nella banca e ha minacciato con un cutter una delle due dipendenti presenti in quel momento dentro la filiale di via Faentina. L’uomo si è fatto consegnare il denaro contante che era presente nella cassa ed è fuggito. Il bottino è in via di quantificazione.