Per l’8 marzo, via Crucis di solidarietà per le donne costrette a prostituirsi

La celebrazione attraverserà la via Emilia, dove ogni sera decine di ragazze sono vittime del racket

Una via Crucis di solidarietà e preghiera in favore delle donne vittime di tratta, prostituzione e violenza, si terrà la sera dell’8 marzo 2019 a Faenza, in occasione della giornata internazionale della donna. Punto di ritrovo per i fedeli sarà la chiesa parrocchiale di San Savino, alle ore 20.30; si attraverserà poi via Emilia per arrivare alle 22.30 circa alla parrocchia di San Procolo alla Pieve Ponte.I fedeli percorreranno dunque un tratto di strada che ogni notte è teatro della violenza consumata nei confronti delle donne costrette, dal racket o da condizioni di miseria, alla prostituzione.

La Via Crucis è organizzata per il secondo anno consecutivo dalla Comunità Papa Giovanni XXIII e dalle Parrocchie dell’Unità pastorale “Mater Ecclesiae” di Faenza. La Comunità Papa Giovanni XXIII in 30 anni di attività ha liberato dalla strada e accolto oltre 7000 ragazze vittime del racket della prostituzione. Ogni settimana è presente con 28 unità di strada e 120 volontari per incontrare le persone che si prostituiscono.