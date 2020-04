Studio sul coronavirus, “zero decessi” in Emilia-Romagna il 25 aprile

L’Italia ne uscirà invece il 19 maggio, secondo il rapporto dell’Università di Washington

L’Italia ha superato la fase di picco di Covid-19 e il 19 maggio raggiungerà il traguardo “zero decessi”, salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagi. E il totale dei decessi registrati nel nostro Paese sarà di 20.300 al 4 agosto 2020.

È quanto stima l’Institute for health metrics and evaluation (Ihme), organizzazione indipendente della School of Medicine dell’Università di Washington, che fornisce i dati alla Casa Bianca, e che ha pubblicato ieri (7 aprile) le proprie previsioni sull’evoluzione della pandemia in Europa.

Nel rapporto c’è anche uno studio regione per regione secondo cui l’Emilia-Romagna sarebbe tra le prime a raggiungere l’obiettivo “zero decessi”, stimandone 18 per il giorno di Pasqua e zero il 25 aprile. Va detto però che lo studio stimava 43 morti nella nostra regione ieri, quando invece ne sono stati registrati 72.