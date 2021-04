A Pasqua sono 156 i casi positivi nel ravennate, 4 morti fra cui anche un 53enne

In regione si contano altre cinque vittime relativamente giovani fra i 40 e i 65 anni. Vaccini oltre quota 943mila

Nel territorio Ravennate, giorno di Pasqua, si sono registrati 156 casi: di cui 83 maschi e 73 femmine; 56 asintomatici e 100 con sintomi; 152 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati. Nel dettaglio i contagiati sono stai rilevati 103 da contact tracing; 29 per sintomi; 24 per test volontario.

I tamponi eseguiti sono stati 1599.

Le vittime sono 4: tre pazienti di sesso maschile di 53, 75 e 78 anni e una paziente di sesso femminile di 93 anni.

Peraltro sono state comunicate circa 255 guarigioni.

A tuttoggi i casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 26.899.

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.700 casi di positività in più rispetto a ieri, su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,6%.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 403 nuovi casi e Modena (302); poi Reggio Emilia (181), Parma (166), Ravenna (156), quindi Ferrara (132) e Cesena (109); seguono Rimini (107), Forlì (98), Piacenza (24) e, infine, il Circondario imolese (22).

In regione si registrano anche 35 nuovi decessi: 4 nella provincia di Parma; 1 nella provincia di Reggio Emilia; 6 nella provincia di Modena; 13 nella provincia di Bologna; 1 nella provincia di Ferrara; 4 in provincia di Ravenna; 6 in provincia di Forlì-Cesena. Nessun decesso è stati rilevato nelle province di Piacenza e Rimini.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.113.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360 (-6 rispetto a ieri), 3.117 quelli negli altri reparti Covid (-63). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (+1), 28 a Parma (-2), 31 a Reggio Emilia (+3), 67 a Modena (-2), 101 a Bologna (-4), 19 a Imola (-1 ), 40 a Ferrara (numero invariato rispetto a ieri), 19 a Ravenna (-1), 11 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (-1) e 30 a Rimini (+1).

Per quanto riguarda l’andamento delle vaccinazioni anticovid in regione alle ore 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 943.588 dosi; sul totale, 306.779 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.