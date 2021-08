Altri 37 nuovi casi di contagio: tutti in isolamento domiciliare, 27 hanno sintomi

In regione uno solo decesso (Parma) e 17 ricoveri in terapia intensiva (nessuno in provincia di Ravenna)

Il bollettino diffuso dalla Regione dice che oggi, 1 agosto, la provincia di Ravenna ha registrato 37 nuovi casi di contagio da coronavirus (il dato è aggiornato alle 12): 10 asintomatici e 27 sintomatici, 37 in isolamento domiciliare e nessun ricoverato. I tamponi eseguiti sono stati 1.131. Oggi la Regione non ha comunicato decessi nel Ravennate (uno solo in tutta l’Emilia-Romagna, a Parma); sono state comunicate 11 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 31.029.

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, invece in Emilia-Romagna si sono registrati 394.934 casi di positività, 606 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.885 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,4%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,8 anni.

Sui 202 asintomatici, 99 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 tramite screening sierologico, 14 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con i test pre-ricovero. Per 84 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 110 nuovi casi, poi Reggio Emilia (101). Seguono Modena con 74, Rimini (62), Parma (57), Ferrara (56). Poi Ravenna e Forlì (entrambe con 37 nuovi casi); infine Piacenza (29), Cesena (23) e il Circondario Imolese (20 nuovi casi).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 7.642 (+510 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.402 (+493), il 96,9% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+2 rispetto a ieri), 223 quelli negli altri reparti Covid (+15). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (invariato rispetto a ieri), 3 a Modena (invariato), 7 a Bologna (invariato), 2 a Ferrara (+2), 3 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza, Reggio Emilia, Imola, Ravenna, Forlì e Cesena.