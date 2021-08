Il maestro Muti inciampa alla festa per i suoi 80 anni e cade sulla torta

Incidente senza conseguenze a Napoli, città natale del direttore d’orchestra e anima del Ravenna Festival: la caduta al Conservatorio dove si diplomò

Incidente rocambolesco, senza gravi conseguenze, per il maestro Riccardo Muti alla festa per i suoi 80 anni al Conservatorio di Napoli dove si diplomò: il direttore d’orchestra e anima del Ravenna Festival ieri, 31 luglio, è inciampato ed è caduto rovinosamente a terra sulla scatola che conteneva la torta che stava trasportando su un palco per i festeggiamenti con gli invitati. Un po’ di paura per l’improvviso capitombolo ma il maestro si è poi rialzato.

Muti aveva disceso le scale reggendo la torta ed era ai piedi della platea pronto. In quel momento la caduta, forse per un piede messo male o una scivolata. L’episodio è finito nel video che stava filmando qualcuno dei presenti ed è poi diventato un post della pagina Instagram di Dagospia (vedi in fondo alla pagina).

Il conservatorio San Piero a Majella e l’associazione degli ex allievi della scuola, si legge sul sito dell’Ansa, avevano invitato il maestro per l’ottantesimo compleanno con l’inaugurazione di due mostre. La prima, allestita in Sala Muti, si intitola “Tutto iniziò da qui” ed è una rassegna multimediale fotografica dedicata ai suoi trascorsi napoletani e curata dall’Associazione Ex Allievi di San Pietro a Majella con gli archivi fotografici RMM Music, Carbone, Romano, Conte. L’altra mostra, intitolata “L’architettura della musica”, troverà spazio nel Chiostro grande e illustrerà il passato glorioso, il presente laborioso e il futuro ambizioso di San Pietro a Majella attraverso otto grandi pannelli, che resteranno in esposizione fino al prossimo 30 novembre.