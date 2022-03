Tira dritto al passaggio a livello, abbatte la sbarra e si schianta contro il treno

Muore un anziano nel Lughese, forse colpito da un malore

Un anziano è morto nella mattinata di oggi (11 marzo) andando a schiantarsi contro un treno.

L’uomo (over 80, le cui generalità non sono ancora note) si trovava alla guida della propria Volkswagen Polo quando – per cause ancora in corso di accertamento – ha tirato dritto al passaggio a livello sulla provinciale Bagnara – a Villa San Martino, nel Lughese – abbattendo le sbarre abbassate e andandosi a schiantare con il treno di passaggio.

Non è da escludere che sia stato un malore la causa dell’incidente.

L’uomo è morto sul colpo.

L’incidente ha causato disagi anche al traffico ferroviario.