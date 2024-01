Abbattuto un altro velox in provincia di Ravenna, questa volta a Castel Bolognese

Tagliato il palo della telecamera sulla provinciale 47 a Borello. Il sindaco: «Sarà ripristinato al più presto»

Un altro velox fisso è stato abbattuto in provincia di Ravenna. Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio è stato tagliato il palo che sorregge l’apparecchio a Borello, frazione del comune di Castel Bolognese, sulla provinciale 47 nei pressi dell’incrocio con via Rio Sanguinario e via Paoline Lesina. La notte precedente era toccato al velox sulla provinciale 118 Dismano nella frazione di Osteria nel comune di Ravenna. In entrambi i casi la stessa tecnica: un taglio netto alla base del palo, quasi certamente con un flessibile, e velox ko steso a terra.

Sembra quindi moltiplicarsi l’emulazione di Fleximan, il nome che i media hanno utilizzato per individuare il presunto autore di questi gesti che nel nord Italia si stanno ripetendo già da diverse settimane. In Veneto in otto mesi sono stati distrutti 15 dispositivi. Ci sono stati casi anche in Lombardia e Puglia. In Piemonte una persona è stata identificata e denunciata perché ritenuta responsabile di due abbattimenti.

Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha fatto sapere di aver presentato denuncia e di condannare il gesto: «Il posizionamento del velox sulla via Borello è necessario al raggiungimento dell’obiettivo di rispetto dei limiti di velocità quindi di sicurezza stradale, pertanto sarà ripristinato al più presto». Stessa cosa verrà fatta a Osteria. Anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, aveva criticato l’azione dell’ignoto.