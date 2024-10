Autocisterna si ribalta: l’autista in ospedale. Fuoriuscita di gasolio nei campi

A San Marco vigili del fuoco e uomini di Arpae per il rischio ambientale

Paura nel pomeriggio lungo via Argine Sinistro Montone, all’altezza di San Marco, pochi chilometri fuori il centro abitato di Ravenna. Un’autocisterna che stava trasportando gasolio per uso agricolo si è infatti ribaltata mentre stava percorrendo una stretta strada vicino all’argine del fiume, per effettuare una consegna.

Alla guida un uomo di 57 anni, trasportato poi in ospedale a Ravenna con un codice di media gravità.

A preoccupare anche la fuoriuscita di gasolio nei campi, con la zona che è stata delimitata e sorvegliata dagli uomini di Arpae. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco, in arrivo anche con una squadra speciale per il trasbordo di merce pericolosa, essendo necessario liberare il mezzo dal gasolio.

Le foto sono di Massimo Argnani.