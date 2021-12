«Tanta gente a spasso in centro ma lo shopping natalizio non vola»

Otto clienti su dieci pagano con un metodo elettronico, è in calo la richiesta di tute e felpe che erano diventate l’outfit ufficiale da divano ai tempi del lockdown, i centri commerciali ora sono aperti anche nei festivi e prefestivi, meno restrizioni agli spostamenti ma più problemi di crisi. Sono le caratteristiche che Roberto Montanari, titolare del negozio di abbigliamento Scooter in via Cavour a Ravenna, sceglie per descrivere il lato commerciale del periodo natalizio 2021 in confronto al 2020. Il negoziante è presidente del comitato “Spasso in Ravenna” nato proprio un anno fa – con la benedizione del Comune e la collaborazione delle quattro associazioni di categoria Cna, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti – per riunire le attività del centro storico e unire le forze per reggere gli urti della pandemia.

«Le strade in centro nei weekend sono state piene finora, a parte i giorni segnati dal maltempo – riconosce Montanari – ma la gente non entra nei negozi. C’è voglia di uscire di casa ma non c’è una corsa allo shopping. Forse si sente l’effetto di una crisi economica che va avanti da quasi due anni». Chi vende capi di abbigliamento ha notato un cambio nella domanda dei clienti: «Per molto tempo si vendevano soprattutto abiti comodi, da casa. Adesso quelli non sono più richiesti, ma al tempo stesso non c’è molta richiesta di abiti per uscire perché sono venute meno le occasioni. Se non si esce, a che scopo comprare vestiti?».

Questioni igieniche e iniziative legate al cashback hanno lasciato tracce nelle abitudini di pagamento: «Tra carte di credito, Satispay e altre forme, direi che ormai l’80 percento dei clienti usa sistemi elettronici, senza distinzioni per le cifre». La pandemia ha cambiato anche l’operatività dei negozianti: «Ormai la mascherina è un pezzo fisso della dotazione nei negozi e poi continuiamo con le procedure di igienizzazione delle superfici che vengono toccate».