L’attivista a Marescotti: «Abituato ai partiti, fatica a capire la rivoluzione M5S»

Il consigliere Marco Maiolini risponde all’attore che si è pentito di aver votato i grillini: «Un governo programmatico basato sui punti e sulle idee che uniscono»

Il consigliere comunale del gruppo misto, ma attivista del Movimento 5 Stelle, Marco Maiolini risponde a Ivano Marescotti. L’attore aveva votato il partito di Grillo per poi pentirsi nei giorni scorsi, vista l’alleanza con la Lega Nord. «Capisco Marescotti – scrive Maiolini -: è difficile per chi ha vissuto una politica tradizionale fatta di destra e sinistra, accettare un governo programmatico, ma l’innovazione sta proprio qui. Invece di guardare ciò che divide, si cercano le idee che uniscono. Probabilmente non saranno tantissime, ma non sarebbero state molte di più quelle che ci avrebbero unito al Pd. In effetti questa divisione ha fatto comodo per anni ai partiti tradizionali, in grado così di fidelizzare l’elettorato, che con il loro voto, ha assicurato “un posto sicuro” ai politici di professione».

Per Maiolini «la vera forza innovativa del Movimento 5 Stelle, sta nel fatto che non esiste un uomo solo al comando, ma tanti attivisti che ti controllano e non ti permettono di fare cose che vanno fuori dall’obbiettivo, qualunque sia la tua alleanza programmatica. Il progetto di Grillo e Casaleggio è innovativo nella sua semplicità perché si affida alla pura scienza della politica, che prevede di governare non basandosi su ideologie, ma incentrandosi sui bisogni dei cittadini, per aumentarne il livello di benessere. È chiaro anche che in un sistema proporzionale come il nostro, ad un certo punto devi per forza dialogare, l’importante è mantenere dei punti saldi e non snaturare le proprie idee».

Conclude l’attivista: «Non dico che sarà facile applicare questa filosofia, le trappole sono tante, ma dobbiamo anche ammettere che ad oggi, di mosse Il movimento ne ha sbagliate poche, e in quel caso ha cambiato paradigma per rimediare, raggiungendo percentuali da “balena bianca”, senza fare perno sul sistema clientelare tanto caro alla prima Repubblica. Non si può rovesciare il tavolo e non rompere i cocci che ci sono sopra».