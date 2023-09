Bonaccini e l’ex premier Conte: prove di alleanza alla festa nazionale dell’Unità

Cori da stadio per il Governatore Dem e il presidente del Movimento 5 Stelle

Prove di alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle alla festa nazionale dell’Unità in corso a Ravenna. Accolti da applausi e cori da stadio, sabato sera si sono confrontati il presidente dei 5 Stelle, l’ex premier Giuseppe Conte, e il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Il tema che ha caratterizzato in particolare la prima parte dell’incontro è stato appunto quello delle alleanze, con Bonaccini che in più di un’occasione ha fatto capire che a sinistra «divisi si perde» (invitando la Schlein a rendere il partito più popolare possibile, proprio in un momento in cui sta perdendo qualche pezzo – in Liguria – ed è accusato di essere “troppo di sinistra”) e Conte che ha risposto rifiutando alleanze «posticce», ma sperando di poter trovare progetti concreti in cui convergere.

Oggi (domenica 10 settembre) è attesa a chiudere la festa (che proseguirà però anche domani) la segretaria Elly Schlein.