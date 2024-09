Ci vediamo al parco! Spettacoli itineranti e incontri nelle aree verdi di Faenza

Si parte mercoledì 4 settembre con la performance in bicicletta dedicata a Fausto Coppi e si chiuderà la 4 edizione con lo storico Valzer del Teatro Tascabile

Prenderà il via mercoledì 4 settembre la quarta edizione di “Ci vediamo al Parco!” il progetto di socialità organizzato nel faentino dal Teatro Due Mondi. In programma spettacoli e occasioni di incontro a ingresso libero e gratuito in cinque aree verdi della città.

L’appuntamento di apertura, partirà alle ore 18 di questa sera (4 settembre) da Piazza del Popolo. Si tratta dello spettacolo epico itinerante di Faber Teater, che coinvolgerà attori e pubblico in bicicletta. «I personaggi, mascherati, sono le Guide del Tempo che prendono gli spettatori per mano accompagnandoli lungo la vita di uno straordinario campione di ciclismo, Fausto Coppi» spiegano gli artisti a proposito dello spettacolo che farà tappa al Parco Liverani e al Parco Azzurro.

Il Parco Mita invece accoglierà, venerdì 6 settembre alle ore 21, Dreaming Costa Rica della Compagnia di teatro e danza Natiscalzi DT: «Il progetto parte da due simboli moderni, due opposti cardinali che cercano un incontro: l’Orso M49 e la Costa Rica -suggeriscono Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli -. Abbiamo immaginato che l’Orso trentino sogni di fuggire in un paese in cui la relazione tra uomo e natura non sia così sbilanciata e perché no, di arrivare proprio in Costa Rica, dove la sua libertà non sarebbe solo garantita, ma anzi salvaguardata e proposta come vanto nazionale».

L’edizione 2024 della rassegna si concluderà mercoledì 11 settembre alle ore 18 al Parco Tassinari con lo storico spettacolo per gli spazi aperti Valzer del Teatro Tascabile di Bergamo: un concerto di sguardi e sorrisi, tra smoking e abiti da sera della Belle époque, il bagliore di gioielli e décolletés, una serie di grandi valzer danzati dai personaggi sui trampoli con passaggi acrobatici altamente spettacolari, palloni che volano e che scoppiando a grande altezza lasciano cadere sugli spettatori una nevicata di petali rosa.

«Invitiamo tutti a riscoprire il piacere dello stare assieme, uscire di casa per incontrare natura, architetture e persone – dichiara Alberto Grilli, regista e direttore del Teatro Due Mondi di Faenza.- In accordo con le linee di intervento promosse dall’Amministrazione Comunale, proponiamo alcuni appuntamenti per vivere gli spazi verdi della città accompagnati da momenti di arte teatrale che aggregano e regalano bellezza».

Il programma completo è disponibile sul sito del Teatro Due Mondi.