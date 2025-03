Al via i lavori di ripristino degli impianti sportivi alluvionati in zona stadio

Un investimento da 175 mila euro che permetterà di migliorare le strutture esistenti, dotandole di attrezzature rinnovate e adatte all’utilizzo per diverse discipline

Sono partiti i lavori di ripristino degli impianti sportivi nell’area dello stadio Muccinelli di Lugo: le strutture avevano subito ingenti danni causati dal ristagno delle acque a seguito dell’alluvione. I lavori richiedono un investimento di 175mila euro nell’ambito nell’ambito di un progetto complessivo di recupero post alluvionale che ha già interessato il campo da Beach-volley coperto e gli uffici e spogliatoi sotto la tribuna dello stadio, dove i lavori sono attualmente in corso.

Nelle prossime settimane si provvederà invece a sostituire pavimento in legno ammalorato con una nuova pavimentazione in pvc nella tensostruttura prossima allo stadio, dove si praticano pallamano e calcio a 5. Il nuovo rivestimento in gomma consentirà inoltre di praticare nuovi sport. È stato poi sostituito il telo protettivo, divelto dalla tempesta dello scorso dicembre e, per il calcetto, verrà installata una coppia di porte regolamentari.

All’interno dello stadio invece verrà demolita e sostituita la gabbia del lancio del martello, anch’essa resa inagibile dal maltempo.

«Questi interventi sono sia una necessità post-alluvionale che un investimento sull’area sportiva di via Toscana – commentano Luigi Pezzi, vicesindaco e assessore allo Sport, e Veronica Valmori, assessora al Lavori pubblici del Comune di Lugo -. L’intervento consentiràagli sportivi lughesi di riappropriarsi di impianti non solo ripristinati, ma migliorati. Oltre all’esigenza di restituire ai cittadini quello che l’alluvione ci ha tolto, ribadiamo l’obiettivo di investire nella dimensione sportiva della città».