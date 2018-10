Cavina, Garbin e Catalano fanno sorridere il Faventia nell’esordio con il Gubbio

Calcio a 5 B / I biancazzurri conquistano subito tre punti superando con sicurezza la matricola umbra

Faventia-Gubbio 3-1

FAVENTIA: Conti, Piallini, Barbieri, Gatti, Garbin, Cavina, Pozzovivo, Karaja, Braga, Catalano, Hassane, De Falco. All.: Placuzzi.

VIS GUBBIO: Beltrami, Pascolini, Bicaj, Lupini, Pierotti, Casoli, Cresto, Bettelli, Wagner Leite, Martellq, Boscaino, Minelli. All.: Bettelli.

RETI: 8’ pt Cavina, 2’ st Garbin, 11’ st Catalano, 18’ st Pierotti.

NOTE – Ammoniti Karaja, Martella, Cresto e Garbin.

Il Faventia non stecca la prima di campionato di Serie B (girone D) e tra le mura amiche del PalaCattani vince per 3-1 contro la matricola Vis Gubbio. La squadra di Placuzzi inizia subito forte e già dopo 4 secondi i manfredi falliscono una clamorosa occasione da gol. Il tecnico avversario Bettelli studia come cercare di tenere la palla e allora a sorpresa ricorre al portiere di movimento per diversi minuti. Il vantaggio del Faventia arriva quindi solo all’ottavo minuto del primo tempo, quando dal calcio d’angolo Karaja trova Cavina smarcato dentro l’area, il laterale bolognese si fa trovare pronto e calciando a botta sicura infila l’estremo difensore eugubino Beltrami.

Nel secondo tempo i manfredi entrano in campo determinati a segnare ancora, e così al 2′ Braga va via in contropiede e mette in mezzo all’area una palla d’oro per Garbin, che torna al gol anche in campionato dopo un anno. Il copione si ripete quasi identico all’11′ quando Braga pesca Catalano che affonda il momentaneo 3-0. Il Faventia però non riesce a contenere il Gubbio che con orgoglio cerca almeno il gol della bandiera. Gol che arriva a 2’ dalla fine, con Pierotti abile a sfruttare una disattenzione difensiva.

Risultati (prima giornata): Buldog Lucrezia-Real Dem Montesilvano 5-3, Chaminade Campobasso-Cus Ancona 2-1, Città di Chieti-Futsal Askl Ascoli 3-2, Eta Beta Fano-CLN Cus Molise Campobasso 2-5, Faventia-Vis Gubbio 3-1, Gadtch Perugia-Corinaldo 3-6.

Classifica: Corinaldo, Cus Molise, Lucrezia, Faventia, Chaminade e Chieti 3 punti; Cus Ancona, Futsal Askl, Real Dem, Vis Gubbio e Gadtch 0.