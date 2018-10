Il Faventia si tuffa nella nuova avventura sfidando al “Cattani” la Vis Gubbio

Calcio a 5 / Domani, sabato 6 ottobre (ore 15), inizia con la prima giornata il campionato dei manfredi, che ospitano i neopromossi umbri

Dopo un intenso mese di preparazione, in cui non sono mancati test amichevoli e due partite ufficiali di Coppa Divisione e Coppa Italia, finisce il tempo delle prove, con il Faventia che domani, sabato 6 ottobre, si tuffa nel nuovo campionato nazionale di Serie B, girone D. Se la passata stagione si era conclusa con un onorevole settimo posto, quest’anno la squadra manfreda, che nel frattempo ha cambiato guida tecnica, ricomincerà la stagione tra le mura amiche del PalaCattani, dove alle 15 scenderà in campo contro la neopromossa Vis Gubbio.

Per far fronte alla nuova categoria gli eugubini nel corso del mercato estivo hanno allestito una squadra molto competitiva, puntando su giocatori d’esperienza che detteranno i ritmi di gioco, come per esempio Wagner Leite, in passato al Terni e all’Acqua&Sapone. Tra i confermati a disposizione di Marco Bettelli ci saranno il velocissimo Lorenzo Martella e il bomber Pierotti.

Il Faventia invece dovrebbe scendere in campo ridotto nell’organico, ma determinato ad ottenere il risultato. Tra i pali, forte del secondo tempo giocato contro Corinaldo, dovrebbe tornare titolare dopo il grave infortunio il portiere Matteo Conti. Al centro della difesa Placuzzi dovrà scegliere uno tra Piallini, Catalano e Karaja, con quest’ultimo favorito nel ballottaggio a tre per una maglia da titolare. Sulle bande laterali Garbin scalda i motori dopo un anno di stop, mentre Andrea Caria potrebbe non prendere parte alla gara a causa delle non ottimali condizioni fisiche. L’attacco invece ruoterà attorno alla coppia formata da Lucas Braga e Hassane, i quali si daranno il cambio a vicenda.

Il programma (prima giornata, sabato 6 ottobre): Buldog Lucrezia-Real Dem Montesilvano, Chaminade Campobasso-Cus Ancona, Città di Chieti-Futsal Askl Ascoli, Eta Beta Fano-CLN Cus Molise Campobasso, Faventia-Vis Gubbio, Gadtch Perugia-Corinaldo.