In Trentino l’Under 13 3×3 della Consar Romagna insegue il sogno tricolore

Volley giovanile / I ragazzi di Minguzzi sono di scena da domani 24 maggio a domenica 26 maggio a Cavalese nelle finali nazionali di categoria. Nel primo girone di qualificazione affronteranno Falconara, Castellana Grotte e Aosta. Il tecnico: «Portiamo in campo la nostra voglia agonistica e siamo pronti a far vedere una bella pallavolo»

E’ partita oggi, giovedì 23 maggio, la squadra Under 13 3×3 della Consar Romagna per Cavalese, in Trentino, sede di gara delle finali nazionali di categoria. La formazione allenata da Valerio Minguzzi, rientrante nel progetto Romagna In Volley, ha ottenuto il pass per il palcoscenico nazionale con il secondo posto nella finale regionale dietro alla Bper Modena Volley. Sono 28 le squadre in lizza e due i gironi di qualificazione prima delle finali in base al piazzamento: nella mattina e nel primo pomeriggio di domani, venerdì 24 maggio, si giocherà la prima fase con sette gironi da quattro squadre con un girone all’italiana con gare di sola andata. Al termine della prima fase verrà stilata una classifica per ogni girone e verranno successivamente formati ulteriori sette gironi da quattro squadre ciascuno inserendo in ciascun girone una 1ª, una 2ª, una 3ª e una 4ª classificata di gruppi diversi. Questa fase si giocherà tra venerdì 24 e sabato 25 maggio. Al termine delle due giornate di gara verrà stilata una classifica generale considerando i risultati delle due fasi. Sabato 25 maggio, nel pomeriggio, e domenica 26 maggio, nella mattinata, si giocheranno le partite a eliminazione diretta per il piazzamento finale (1°-8° posto per le prime otto, 9°-16° per le classificate dal 9° al 16° posto e così via).

La Consar Romagna sfiderà nell’ordine venerdì alle 9 il Volley Game Falconara, alle 12 la New Mater Castellana Grotte e alle 15 la Sarò Olimpia Aosta. «Siamo pronti a far vedere della bella pallavolo – assicura il coach Valerio Minguzzi – e a vivere questa avventura nel modo in cui deve essere vissuta, senza ansie ma con la consapevolezza che per i nostri ragazzi sarà un’esperienza pallavolistica molto costruttiva. Siamo in un girone molto difficile, con Castellana Grotte che da anni a livello giovanile è una delle realtà principali della Puglia e con Falconara che rappresenta una delle realtà storiche e blasonate delle Marche e d’Italia, difende ogni pallone e non molla mai. Credo che la differenza, nel nostro girone, più della tecnica la farà la voglia agonistica e sotto questo profilo i miei ragazzi ne hanno in abbondanza».

Questi i giocatori che affronteranno questa esaltante e bellissima esperienza: Capucci Filippo, Cottignoli Federico, Frascio Diego, Roselli Mattia e Rossetti Lorenzo. Il vice di Minguzzi è Fabio Forte. Il tecnico ha già sperimentato il fascino di queste manifestazioni, vincendo la Boy League nel 2014 e arrivando secondo nella scorsa stagione con l’Under 14 a Catania, dove era presente anche Frascio. «Diego potrà dare una mano ai suoi compagni – è convinto Minguzzi – avendo già vissuto un’esperienza di questo tipo. Io posso dire che siamo veramente orgogliosi anche quest’anno di rappresentare Ravenna a livello nazionale: una cosa che rende merito al loro lavoro e al loro impegno».