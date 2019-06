L’Under 13 della Teodora Mib Service sale anche sul podio al “Pallavolo Domani”

Volley giovanile / Altro terzo posto per il gruppo allenato da Focchi dopo la vittoria del titolo regionale. Baby ravennati piegate solo in finale dal quotato Essegi Visette Milano

Le giovanissime Under 13 della Teodora Mib Service, fresche campionesse dell’Emilia Romagna, centrano il terzo posto al torneo “Pallavolo Domani” che si è tenuto nel weekend di metà giugno a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. Il podio raggiunto nella più importante manifestazione prevista in ambito federale per questa categoria – a cui si qualificano le squadre campioni di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino ed Alto Adige – è una ulteriore conferma per il gruppo condotto da Mattia Focchi che termina la stagione ufficiale dopo aver conosciuto la sconfitta soltanto una volta, peraltro contro Essegi Visette Milano, campione di Lombardia e per tradizione società molto competitiva a livello giovanile.

Le ravennati, comprese nel girone con Neugries Bolzano e Visette, hanno esordito perdendo 0-2 contro la squadra milanese, pagando qualcosa in termini di fisicità e non riuscendo a esprimersi come nella finale regionale di due settimane prima contro Anderlini Modena, e proseguito con un facile successo 2-0 ai danni delle bolzanine, risultato che ha consentito alle giallorosse di giocare la finale per il terzo posto dove hanno avuto la meglio 2-0 sull’Eurovolley Trieste.

Per Ravenna, con la direzione tecnica di Mariagrazia Montevecchi, si tratta della terza presenza a questa manifestazione negli ultimi quattro anni, la quarta negli ultimi sei, con la soddisfazione di essere sempre salita sul podio. Alla partecipazione precedente, due anni fa a Rovigo arrivò il secondo posto, mentre l’anno precedente nell’edizione giocata a Cervia le giallorosse si aggiudicarono il torneo. Queste le ragazze salite sul podio nella kermesse interregionale: Agnese Benzoni, Sara Caroli, Sofia Casali, Alessia Catalani, Asia Catalani, Emma Dall’Oppio, Giada D’Ischia, Miriam Kratou, Martina Matrone, Caterina Ravaioli, Rebecca Romboli.

Camp L’attività del sodalizio del presidente Palmiro Nardi non si ferma, continua infatti il “Teodora Camp estate 2019” con giochi, sport e divertimento riservato a ragazzi e ragazze dai sette ai 14 anni al centro sportivo AquaeSport Center Porto Fuori. Per la settimana dal 1° al 5 luglio sono ancora aperte le iscrizioni. Info: www.teodoratorrione.it, ufficiostampa@teodoraravenna.it, 339 6222823 e 338 1599957.

Reclutamento Prosegue anche l’attività di reclutamento per formare le squadre agonistiche che parteciperanno ai campionati Under 11, U12, U13 e U14 della prossima stagione, con la possibilità di provare gratuitamente nelle palestre di Ravenna. Info: www.teodoratorrione.it, ufficiostampa@teodoraravenna.it, 339 6222823 e 347 4526818.