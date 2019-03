Russi imbiancata da una tempesta di grandine: guarda le foto

Pochi minuti e il centro abitato è stato coperto da un manto di ghiaccio. Danni nelle campagne

Un’intensa grandinata durata pochi minuti verso le 21 di ieri, 11 marzo, ha imbiancato il centro abitato di Russi lasciando a terra un manto di chicchi di ghiaccio grandi come acini d’uva. La tempesta, arrivata poche ore dopo episodi analoghi nel Faentino, ha causato danni alle coltivazioni in campagna dove le temperature alte delle ultime settimane avevano portato una primavera anticipata.

L’associazione Condifesa che si occupa di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole ha pubblicato alcune foto dal suo account Instagram con questo commento: «Abbiamo fatto un sopralluogo notturno a Russi per verificare la situazione della forte grandinata. A distanza di un’ora dal temporale la situazione era quella nelle foto con accumuli davvero importanti su strade e campi con la temperatura ovunque di 3,5 gradi (non è da escludere quindi una gelata mattutina in caso di sereno). La zona colpita è molto ampia, praticamente tutto il comune di Russi da Borgo Testi Rasponi fino oltre Godo e parte di San Pancrazio, ma sono stati colpiti anche i comuni limitrofi di Faenza, Cotignola e Bagnacavallo».

Dopo il passaggio dell’ondata di maltempo, sui social numerose foto pubblicate dalla zona di Russi. Quelle in questa pagina vengono dalla pagina Facebook “Sei di Russi se”.